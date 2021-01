L’essentiel du mois de décembre 2020

Mardi 1er

La princesse Aiko, la fille unique l’empereur du Japon, a fêté ses 19 ans.

Jeudi 3

L’opérateur mobile NTT DoCoMo a annoncé un nouveau forfait low cost à 2 980 yens hors taxes (23 euros) par mois avec 20 gigaoctets de données à partir de mars 2021. Le 22 décembre, Softbank a emboîté le pas au numéro un japonais en proposant une offre similaire.

Vendredi 4

Le tribunal du district d’Osaka a annulé la décision de la Commission de réglementation de l’énergie nucléaire de redémarrer deux réacteurs de la centrale nucléaire d’Ôi de la compagnie électrique Kansaï (KEPCO) située dans la préfecture de Fukui. La Commission avait estimé qu’ils satisfaisaient les niveaux de sécurité requis pour les redémarrages, mais le tribunal a jugé que cette décision était « déraisonnable ».

Le dernier tome du manga à succès Demon Slayer est sorti en librairie.

Dimanche 6

L’Agence d’exploration aérospatiale japonaise (JAXA) a récupéré la capsule de la sonde japonaise Hayabusa 2 dans le sud du désert australien, annonçant quelques jours plus tard avoir trouvé à l’intérieur du sable noir collecté sur l’astéroïde Ryûgû. Le 17 décembre, l’équipe Hayabusa 2 s’est vu décerner le prix du Premier ministre.

Article lié





Mardi 8

Le ministre de la Défense Kishi Nobuo a annoncé que dix infirmières des Forces terrestres d’autodéfense seront envoyés à Asahikawa (Hokkaidô), où le système de santé fait face à une forte tension à cause du Covid-19. Le 11 décembre, le ministère a annoncé que sept infirmières des Forces terrestres d’autodéfense seront envoyés dans la préfecture d’Osaka.





Mercredi 9

L’impératrice Masako a fêté ses 57 ans.

Le gouvernement a tenu une réunion ministérielle afin de prendre des mesures contre des foyers de grippe aviaire hautement pathogène dans des élevages de volailles dans l’ouest du Japon, affirmant sa volonté de mener des opérations de désinfection dans tous les élevages du pays dès que possible et de rapidement mettre en place un système de réponse face à ce fléau.





Lundi 14

Le Premier ministre Suga a annoncé que la campagne de promotion du tourisme national « Go To Travel » sera suspendue du 28 décembre 2020 au 11 janvier 2021.

Le gouvernement a présenté le rapport final d’une table ronde sur l’établissement d’un système de sécurité sociale toutes générations. À partir de la seconde moitié de l’exercice 2022, la part des frais médicaux à la charge des personnes âgées de 75 ans et plus et ayant un revenu annuel d’au moins 2 millions de yens (15 700 euros) passera de 10 à 20 %.

Mardi 15

Le gouvernement a approuvé un troisième budget supplémentaire pour l’exercice 2020 avec des dépenses supplémentaires de 21 835 milliards de yens (172 miliards d’euros), afin d’endiguer la propagation du Covid-19 et de favoriser la relance économique après la pandémie. Les dépenses totales s’élèvent ainsi à 175 700 milliards de yens (1 383 miliards d’euros), soit environ 1,7 fois plus que le budget annuel initial.

Le tueur en série Shiraishi Takahiro a été condamné à mort par le tribunal de district de Tokyo. Il a reconnu avoir tué et démembré neuf personnes dans son appartement à Zama (préfecture de Kanagawa).

