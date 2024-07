Le revenu annuel moyen des députés japonais dépasse les 25 millions de yens (145 000 euros)

Actualités

Le revenu annuel moyen des députés japonais en 2023 a été de 25,3 millions de yens (145 000 euros), soit une augmentation de 3,74 millions de yens par rapport à l’année précédente.

Ce chiffre est une première hausse en cinq ans, qui s’explique principalement par le fait que les législateurs s’étaient vus enlever 20 % de leurs indemnités afin de limiter les dépenses en pleine crise sanitaire, une mesure qui avait duré deux ans jusqu’en juillet 2022.

Le rapport sur les fortunes personnelles des députés est publié chaque année par la chambre des Conseillers (chambre haute) et la chambre des Représentants (chambre basse), qui composent le parlement japonais.

Par ailleurs, sept députés ont eu un revenu annuel supérieur à 100 millions de yens (575 000 euros), soit deux de plus que l’année 2022. Ils sont tous membres du parti au pouvoir, le Parti libéral-démocrate. Arrive en tête Nakanishi Kenji, de la Chambre basse, avec 746,79 millions de yens (4,3 millions d’euros), engrangés notamment grâce aux dividendes reçus de sociétés d’investissement. Il est suivi de Hatoyama Jirô et Shintani Masayoshi, tous deux également de la Chambre basse, avec un revenu respectif de 417,01 millions de yens (2,4 millions d’euros) et 131,81 millions de yens (760 000 euros).

