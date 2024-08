Des chercheurs japonais développent un médicament qui fait pousser les dents

Actualités

Une équipe japonaise entamera en septembre des essais cliniques afin de mettre au point un médicament destiné à favoriser la pousse des dents.

Les chercheurs de l’hôpital Kitano et de l’hôpital universitaire de Kyoto traiteront les personnes souffrant d’anodontie congénitale, c’est-à-dire qui sont nées avec peu de dents.

Pour tester son innocuité, le médicament expérimental sera d’abord administré à des hommes adultes ayant perdu leurs dents postérieures, avant d’être appliqué sur des enfants souffrant d’anodontie congénitale. L’objectif est de mettre en œuvre le traitement vers 2030.

Une personne sur 100 souffrirait d’anodontie congénitale au Japon, tandis qu’une personne sur 1 000 aurait une prédisposition génétique à perdre six dents ou plus. Il n’existe pas de traitement fondamental pour cette affection, et les enfants qui en souffrent doivent constamment porter de nouvelles prothèses dentaires à mesure qu’ils grandissent.

Après avoir découvert une protéine, appelée USAG-1, qui empêche les dents de pousser, les chercheurs ont développé un médicament qui inhibe sa fonction. Des souris et des chiens atteints d’anodontie congénitale ont vu leurs dents pousser lorsqu’on leur a administré le produit.



(à gauche) L’intérieur de la bouche d’une souris atteinte d’anodontie congénitale, où une dent manque dans le cercle en pointillé. (à droite) Une dent a pu pousser après l’administration du médicament nouvellement développé.

