Honda va lancer en 2026 sa nouvelle série de véhicules électriques baptisée « 0 »

Le modèle Saloon de la série 0



Le PDG de Honda, Mibe Toshihiro

Honda Motor lancera en 2026 sa nouvelle série de véhicules électriques baptisée « 0 » (zéro), en commençant par le marché nord-américain.

Développée sous le concept « thin, light, wise » (fin, léger, sage), elle sera plus légère et plus compacte grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle et d’autres technologies de pointe. La marque se positionne comme un atout clé dans la stratégie mondiale de Honda pour concurrencer des rivaux tels que Tesla aux États-Unis et BYD en Chine.

« Nous sommes convaincus que la direction choisie n’est pas mauvaise », a déclaré Mibe Toshihiro, PDG de Honda, lors d’une conférence de presse le 2 octobre.

En commençant par le marché nord-américain, le constructeur nippon prévoit de déployer la nouvelle série à l’échelle mondiale, en lançant un total de sept modèles de tailles différentes d’ici 2030, date à laquelle les ventes de véhicules électriques devraient dominer le marché automobile global.

La série 0 sera-t-elle introduite au Japon ? « Nous réfléchissons à plusieurs choses », a dit Mibe au sujet de la stratégie de vente sur le marché domestique.

Le fabricant a déjà dévoilé des prototypes de sa nouvelle série tels que la Saloon, une berline basse ayant la forme d’une voiture de sport. Lors du Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas en janvier 2025, l’entreprise prévoit d’en présenter un modèle pour la production en série.

