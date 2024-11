Attaques d’ours : une carte en ligne pour avertir la population à Akita

Actualités

Face à une recrudescence du nombre de cas d’observations d’ours au Japon l’année dernière, les gouvernements locaux travaillent actuellement à prévenir leur intrusion dans les zones urbaines en réunissant et publiant des informations grâce à l’intelligence artificielle.

Les ours ont été aperçus moins fréquemment cet automne par rapport à la saison 2023.

Dans la région nordique d’Akita, où le nombre de décès et de blessures causés par les ours a atteint 70 entre avril 2023 et mars 2024, un record parmi les 47 préfectures du pays, le gouvernement préfectoral diffuse depuis juillet une carte en ligne qui affiche en détail les lieux où des ours, mais aussi des sangliers et des cerfs, ont été observés ainsi que les eventuels dégâts. Les témoins visuels peuvent également envoyer leurs informations, qui seront vérifiées par la municipalité concernée.

La carte a été consultée près de 300 000 fois jusqu’à la fin du mois d’octobre, et quelque 2 900 personnes se sont enregistrées pour recevoir les messages d’alertes.

(Voir également notre article : Les attaques d’ours au Japon : les régions concernées et les victimes)



Un panneau d’avertissement sur une éventuelle présence d’ours dans un parc public de la ville de Hanamaki, dans la préfecture d’Iwate.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]