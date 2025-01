Riken annonce le développement d’un nouveau superordinateur après Fugaku

Actualités

L’institut public de recherche Riken a annoncé mercredi qu’il allait développer un superordinateur qui succédera à Fugaku à l’horizon 2030.

Riken compte multiplier la vitesse de calcul par des dizaines de fois à travers l’utilisation d’une technologie avancée d’intelligence artificielle.

Fugaku est rentré dans sa pleine capacité en mars 2021. Entre juin 2020 et novembre 2023, il est arrivé en tête du classement semestriel TOP500 dans les catégories HPCG et Graph500. Le premier mesure les performances des méthodes de calcul utilisées pour les applications du monde réel, et le second classe les systèmes en fonction de leurs performances en matière d’analyse de graphes.

La machine installée à Kobe est composée de quelque 159 000 processeurs montés sur 432 racks informatiques, et elle est capable de réaliser 442 millions de milliards d’opérations en une seconde (442 pétaflops).

