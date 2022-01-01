「里山」與人類居住的村落緊密相連，包括田地、池塘、山地、山林和草原等自然生態系統。30年來一直觀察記錄這一生態系統的自然攝影師為我們揭開「里山」的真面目。

人類與大自然共同打造的寶庫

日語裡有個詞叫「里山」，念作「Satoyama」。里山介於原生林的「自然」和樓宇林立的城市的「人工」這對反義詞之間，它既是「自然的」，又是「人工的」。比如生產主食稻米的水田是「人工」的環境，但春季引水灌溉後，水中就成了水蠆生長、蜻蜓生息的「自然」。在人們獲取日常燃料木柴的森林裡，棲息著各種各樣的昆蟲，割草喂牛的草原上，一年四季各色鮮花盛開。在這裡生息的多種動植物的組合，近年來被稱為「生物多樣性」，里山這個詞也用於表示多種生物棲息的場所。里山曾經是日本人寄託鄉愁的原風景。

在稻架上交尾的秋赤蜻

早春的日本栗林中盛開的豬牙花

我從孩提時代就熱衷於觀察昆蟲和植物的生活，如今依然在里山繼續考察它們的生存狀態。我看到了許多美麗而富於魅力的生物，它們不為人知，悄然生活在那裡。

夏季雜樹林裡現身的深山鍬形蟲

仲夏夜郊外森林裡羽化的斑透翅蟬

生活在水田田埂上的可愛的紅灰蝶

棲息在里山濕地裡的侏紅小蜻

在里山中，人與自然的關係是怎樣的呢？我們以螢火蟲為例加以闡述。棲息於世界各地的各類螢火蟲，大多可見於落葉林、熱帶雨林、紅樹林等遠離人類生活場所的自然界中。然而日本常見的螢火蟲源氏螢卻棲息在水渠中。如今數量已經減少了，但在過去的農村，一到夜裡，螢火蟲在房屋周圍飛舞的情景司空見慣。在重型機械尚未問世的時代，人們只能使用鐵鎬開鑿水渠從小河裡引水灌田，所以水渠雖是人工產物，卻也與自然環境極其相近，那裡生長著許多螢火蟲的食物川蜷螺，對螢火蟲來說是絕佳的棲息地。但是，近年來水泥修築的水渠已是純「人工」產物，螢火蟲就沒法在那裡生長了。

發光的源氏螢

夏夜水田中肆意飛舞的源氏螢群

里山的生物多樣性，是人類為了各種目的利用土地的結果。土地的利用方式不是隨心所欲，而是以人類群居的最小單位「聚落」為基礎制定計劃，以實現自給自足的生活。割草、伐木取柴時，為了避免資源枯竭，立下各種規矩，每個聚落都量入為出地利用資源。至於個人無法完成的作業，如在開闊的草原上焚燒早春的枯草，一直以來都是整個聚落協作完成的。近年來，談及能源問題，人們頻繁使用「可持續性」一詞，而在里山生活自給自足的時代，長期計畫是由每個聚落思考決定的。