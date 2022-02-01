蘑菇是極具秋季特色的一種食物，但伴隨著栽培技術的不斷提高和普及，如今越來越多的香菇品種全年都能在店頭看到了。此次，我們將為您介紹一些在日本最常吃的蘑菇品種。

傳承自繩文時代的飲食文化

蘑菇往往生長在倒伏於地的樹或樹樁上，因此日本人將其稱為「木之子」。在日本，蘑菇的歷史源遠流長，從大約4000年前的繩文時代的遺跡中，就發現了各種蘑菇外形的土器。

蕈菌，也就是我們通常所說的蘑菇，具有降解動植物遺骸的作用，在森林維護以及食物鏈中是不可或缺的存在。據稱在高濕度的日本，生長著4、5000種蘑菇，其中可以食用的約有100種（摘自林野廳主頁）。

蘑菇含有大量可以調整腸道環境的食物纖維，維生素B族、維生素D2和礦物質也很豐富，可以提升人體免疫力，預防因不良生活習慣引發的疾病。風乾處理後的蘑菇，不僅可以延長保存時間，而且還變得更鮮更香。此外，蘑菇還是素食餐或純素食餐中的人氣食材。蘑菇味道鮮美，營養豐富，價格穩定，可以說是經濟實惠的優質食材。

餐桌上的常客

以前，人們只在秋季才能吃到蘑菇。但如今，栽培技術的提高和普及，讓蘑菇成為了一種隨時可得的大眾食材。據說，早在300年前的江戶時代，人們就已經開始使用原木人工栽培蘑菇了。在闊葉樹的原木上劃出口子，將蘑菇孢子撒在上面進行培植。後來，又開發出了菌床栽培技術，即在鋸屑中加入必要的營養成分，製作出蘑菇的培養基。現在，利用培養基，可以栽培蘑菇、金滑菇、金針菇、鴻喜菇等約20種蘑菇。

不過，松口蘑尚未實現人工栽培。由於松林正在全球減少，導致松口蘑產量下降。2020年7月，世界自然保護聯盟（IUCN）將松口蘑列入瀕危物種紅色名錄中的第三高風險「易危」級。