面對新型冠狀病毒在日本國內的傳染擴散，日本政府在2月16日，首次召開了傳染病專家學者會議，預估今後患者將會增加，宣布將提出防止傳染繼續擴散蔓延的防疫對策。同時由於80歲高齡患者的死亡，今後將施予重症患者適當的醫療救治，避免再次出現死亡案例，也是目標之一。另一方面，一般民眾前往祝賀天皇誕辰等等日本的國內活動相繼取消，日本社會對此瀰漫著一股自我約束的戒慎情緒。

已出現傳染途徑不明的病例

神奈川、東京、和歌山、愛知……新型冠狀病毒的在日本國內的傳染擴散，絲毫無法停止。2月13日，居住在神奈川縣的80多歲女性，成為日本國內感染新型肺炎者的死亡首例。

在18日晚上10點半的時間點，日本的確診病例包含52名國內居住者、13名從中國包機回來的歸國者，542名遊輪搭乘人員，總計616名。中國的確診病例則有72436名，死亡病例為1868名。

最近日本國內的傳染狀況，出現了無法確定傳染途徑的病例。13日在和歌山縣出現症狀的醫師，並無中國旅遊史，看診時是否曾與新型肺炎傳染者接觸的狀況，仍是不明。曾接觸這位醫師的醫師同事，以及住院患者的家人皆確診感染，其後，更出現了最近並未到過這個醫院的確診病例，和歌山縣的確診人數增加為12名。

擔任聖瑪莉安娜醫科大學醫院傳染病中心長，也在該校教授傳染病學的國島弘之教授表示：「我認為雖然僅是少數，但（非源自於接觸來自中國的旅行者）的日本國內確診病例正在發生之中，無論何者，我早已有所預期，即使在日本國內出現像這樣無法確定傳染源頭的病例也毫不令人意外。」

日本目前處於「境內發生初期階段」

日本政府的專家會議一致認為，現階段（16日）的疫情屬於開始出現境內確診病例的「境內發生初期階段」，此外也認為還未達須宣布嚴重「流行」的階段。確診病例已擴散到日本全國12個都道縣府（17日）的當下，可以說現在正迎向能否阻止傳染繼續擴散的關鍵時刻。

那麼今後最重要的處置對策為何？國島教授表示：「對於重症患者提供適切的醫療」。許多新型冠狀病毒的肺炎患者，都會提到發燒、喉嚨痛、咳嗽、倦怠感等症狀，但其中8成是輕症。不過有可能發展成在病毒發源地中國武漢所見到的狀況，若讓症狀惡化下去，將出現大量的死亡病例，成為可怕的疾病。

從WHO（世界衛生組織）等機構的研究可以得知，新型肺炎患者之中，有2成的人會出現重症。國島教授說：「希望能早日找出需要氧氣罩等輔助的重症病患，盡早給予必要的治療。」

國島教授也表示：「最近前來就醫的病患之中，有些人雖然沒有任何症狀，但是因為擔心害怕所以前來就醫，導致有些醫院非常壅擠混亂。如此一來，反而徒增傳染的風險。而且問題在於，若醫院擠滿了人，將會拖慢真正需要治療的重症患者的治療處置。」

列為高重症風險者為，高齡人士和糖尿病、心臟衰竭等長期患病者，必須特別注意別讓高齡養護機構裡出現傳染病例。

社會中自我約束的戒慎情緒正在蔓延

由於擔心傳染擴散，自我約束的戒慎情緒一下子蔓延開來。將在2月23日舉行的天皇誕辰祝賀活動，取消了一般民眾的參與；而將在3月1日舉辦的「東京馬拉松」，也取消了一般民眾約3萬8000人的參賽活動。由於該賽事也是東京奧運的國手選拔賽，因此大幅縮小比賽規模，調整為僅有受邀選手才能參賽；此外，預定在東京兩國國技館舉行「五千人的第九交響曲合唱會」也宣布取消。日本國內活動皆相繼取消。

在如此情況之下，日本職棒將在3月20日揭開新一季的賽事序幕，也會在巨蛋球場比賽。而奧運聖火也將抵達日本，從26日開始在日本全國傳遞聖火。面對今年夏季的奧運和帕運，日本國內為了防止傳染繼續擴散，正展開一場與時間的嚴峻挑戰。

標題圖片：為了防止感染病毒，飛機乘客們帶上了口罩準備登機，2020年2月17日，東京羽田機場（時事）