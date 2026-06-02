在全國拒學問題日益嚴重的情況之下，即使是歷經競爭激烈的國中升學考試、進入私立中學的學生，拒學情況也正在增加。原因多半與生活作息不適應、課程進度跟不上等相關；而由於相關輔導措施不足，家人也不易知道該如何協助。目前雖然已有出現協助私立中學拒學學生學習的相關措施，但這類支援仍屬少數。

龐大課業壓力下，孩子開始拒學

「大兒子翔太無法消化龐大的課業量，感覺整個生活都亂了調。」住在大阪府的高橋奈奈子（化名）回憶道。

目前就讀國中三年級的翔太（化名），2024年考上了一所被視為升學名校的完全中學男校。然而，家人在入學說明會上吃了好大一驚。因為學校發下了大量的預習作業，包括了數學先修、英文單字、元素符號、歷史年表與地名背誦等，而且開學典禮隔天就要進行確認測驗。從那一刻起，生活便開始被課業與成績追著跑。

奈奈子說：「學校要求學生每天在家自習3個小時，但我兒子從準備國中升學考試開始，幾乎都是在補習班念書。他不擅長也不習慣在家念書，這讓我非常擔心。」

翔太入學之後，其實很享受宿營、與朋友交流等學校生活。但奈奈子的擔憂還是不幸成真了，翔太始終無法消化龐大的課業量。「除了每週小考，每天上下學還得搭乘老是無法習慣的擁擠電車，似乎讓他累積了不少壓力。」到了暑假，與家人的衝突越來越頻繁，翔太從國一的第二學期開始拒學。由於憂鬱狀態持續，甚至連外出都有困難，目前也無法前往自由學校等支援拒學生的機構。

如今升上國中三年級，翔太幾乎整天待在家裡，以電玩為生活重心。奈奈子說：「他始終提不起勁念書，晚上打電動、白天睡覺，作息完全日夜顛倒。有些日子甚至到了清晨還在玩遊戲。」