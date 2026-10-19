【曼谷時事】根據國際貨幣基金（IMF）最新公布的世界經濟展望，日本名目國內生產毛額（GDP）預計將於2027年先後遭印度及英國超越，全球排名下滑至第6名。

這項預測凸顯曾被譽為「經濟大國」的日本，經濟地位正逐漸下滑。主要原因是日圓持續貶值，導致以美元換算的GDP規模縮水，但日本本身經濟成長趨緩的影響也不容忽視。

以2025年實際數據來看，日本名目GDP僅次於美國、中國及德國，位居全球第4名。

IMF預估，日本2026年名目GDP將達4兆3419億美元（約686兆日圓），2027年則增至4兆4676億美元。

另一方面，人口持續快速成長的印度，名目GDP預計於2027年擴大至4兆5211億美元，躍居全球第4名。

英國2027年的名目GDP也預估達到4兆4889億美元，超越日本。值得注意的是，IMF今年4月原先預測英國要到2029年才會超越日本，如今時間點提前了兩年。

造成日本排名下滑的背景之一，是日圓貶值、美元升值已逐漸成為常態。

日本與美國貨幣當局今年7月曾實施約28年來首次聯手買進日圓的匯市干預措施，但日圓貶值趨勢仍難言已經逆轉，持續對日本以美元計價的經濟規模造成壓力。

IMF預測，受惠於人工智慧（AI）相關需求增加，亞洲經濟將持續維持穩健成長，尤其半導體等AI相關產品出口擴大，將成為推升GDP的重要動力。

不過，IMF亞太局長斯里尼瓦桑（Krishna Srinivasan）在泰國曼谷舉行的記者會上指出，與韓國等國相比，「日本從AI熱潮中獲得的利益要小得多」。

針對日本經濟成長率偏低的問題，大和總研首席經濟學家神田慶司指出：「除了少子高齡化與日圓貶值之外，每人平均工時已難以持續增加，也是背後原因之一。」

他並分析，日本長期處於通貨緊縮環境，導致企業對設備投資態度消極，進而削弱推動經濟成長的動能。

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