日本中小學教師，缺口達2558人

日本資料庫

文部科學省首次實施的實際情況調查顯示，2021年度全國公立中小學教師未能按計劃就職，「教師缺口」達到了2558人。

此項調查由68個都道府縣及政令指定都市的教育委員會等單位聯合實施，確認了3萬2903所調查對象學校，截至到2021年4月開學日是否存在「教師缺口」。結果顯示，83萬6079名定員編制中，有2558個（0.31%）職位空缺。出現教師缺口的學校數量為1897所，相當於總數的5.8%。

從各類學校的師資不足率來看，小學為0.32%，國中為0.40%，高中為0.14%，特殊教育學校為0.32%。存在教師缺口的學校比例方面，特殊教育學校最高，占比為13.1%（142所），然後依次是國中7.0%（649所）、小學4.9%（937所）、高中4.8%（169所）。

教師缺口狀況（截至2021年4月）

缺口人数（比例） 出現缺口的學校數量（比例） 小學 1218（0.32％） 937（4.9%） 國中 868（0.4%） 649（7.0%） 高中 217（0.14％） 169（4.8%） 特殊教育學校 255（0.32％） 142（13.1%） 合計 2558（0.31％） 1897（5.8%）

（文部科學省調查）

出現教師缺口的背景原因，是大批「團塊世代」的教師退休，雖然職位空缺增多，但厭惡長時間勞動的年輕一代中願意從事教職工作的人不斷減少。近年來，尤其是中小學教育前線教師，長時間工作和身兼多項工作的現象已經成為一個備受關注的社會問題。此外，各地方政府考慮到少子化問題的發展，對錄用正式編制的教師並不積極，在學校教育前線，出現了工作不穩定的非正式教師越來越多的傾向。

文部科學省同期發佈的2021年度（2020年度實施）公立學校教師錄用考試實施情況顯示，小學競爭率（錄取倍率）為2.6倍，創下歷史新低，較2000年12.5倍的峰值水準大幅下滑。國中為4.4倍，高中為6.6倍，特殊教育學校為3.1倍，均只有本世紀頭十年高峰時期的30%到60%左右。

標題圖片：PIXTA