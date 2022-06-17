日本大學排行榜：東北大學連續3年雄踞榜首

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時至今日，舊帝國大學依然可以在日本大學排行榜上展現出品牌實力。東北大學、東京大學和大阪大學位居前三。私立大學中排名最高的是慶應義塾大學的第11位。

在英國教育專業雜誌《英國泰晤士高等教育（THE）》發佈的《世界大學排行榜日本版2022》上，東北大學連續3年奪得綜合第1。東京大學排名第2，較上一年上升了1位，大阪大學和東京工業大學並列第3。前10名均為國立和公立大學，其中7所舊帝國大學全部進入了前8名。私立大學中，慶應義塾大學（第11名）、國際基督教大學（第12名）和早稻田大學（第13名）排名靠前。

日本版排名調查由倍樂生（benesse）集團合作實施。針對「教育資源」「教育充實度」「教育成果」和「國際性」四大領域16個項目進行量化處理後比較得出了排名。

日本大學TOP20

綜合分 大学名 教育資源 教育完善度 教育成果 國際性 85.6 東北大學 78.6 84.5 98.6 88.6 81.7 東京大學 81.3 82.7 96.9 69.0 81.6 大阪大學 72.2 83.7 96.6 82.7 81.6 東京工業大學 72.9 84.1 95.9 81.2 80.7 京都大學 76.8 78.0 98.8 76.6 79.0 北海道大學 67.6 81.2 98.7 79.1 78.8 九州大學 69.4 81.9 96.2 76.1 78.1 名古屋大學 71.4 80.5 97.2 70.8 77.5 筑波大學 68.2 83.7 92.0 72.3 72.3 廣島大學 60.2 81.1 77.3 75.9 71.7 慶應義塾大學 56.4 78.6 93.2 70.1 71.3 國際基督教大學 44.8 91.3 57.9 97.1 71.1 早稻田大學 45.6 78.8 94.6 84.1 70.4 神戶大學 60.3 78.3 77.6 70.0 69.0 東京醫科齒科大學 80.7 61.5 56.6 70.3 68.3 一橋大學 43.6 81.0 78.0 83.8 67.6 國際教養大學 44.0 92.1 43.2 90.6 65.8 會津大學 57.7 81.1 38.0 78.6 64.6 金澤大學 59.8 74.9 49.9 69.3 64.3 上智大學 37.1 82.7 56.1 89.4

出處：THE

從分項來看，以舊帝國大學為核心的國立大學在「教育資源」和「教育成果」方面名列前茅，而在外籍教師、外國學生的比例等「國際性」方面，排名最高的國立大學東北大學，也不過名列第9，私立大學明顯領先。

日本大学「教育資源」TOP10

排名（上一年排名） 大学名 1（4） 東京大學 2（1） 東京醫科齒科大學 3（2） 兵庫醫科大學 4（3） 京都府立醫科大學 5（6） 濱松醫科大學 6（5） 東北大學 7（7） 奈良縣立醫科大學 8（10） 京都大學 8（11） 東京醫科大學 10（9） 滋賀醫科大學

出處：THE

日本大学「教育充實度」TOP10

排名（上一年排名） 大学名 1（1） 國際教養大學 2（2） 國際基督教大學 3（3） 立命館亞洲太平洋大學 4（8） 東北大學 4（6） 東京外國語大學 6（5） 東京工業大學 7（17） 大阪大學 7（4） 筑波大學 9（13） 神田外國語大學 9（10） 上智大學 9（16） 東京大學

出處：THE

日本大学「教育成果」TOP10

排名（上一年排名） 大学名 1（1） 京都大學 2（4） 北海道大學 3（2） 東北大學 4（5） 名古屋大學 5（8） 東京大學 6（6） 大阪大學 7（3） 九州大學 8（7） 東京工業大學 9（10） 早稻田大學 10（11） 慶應義塾大學

出處：THE

日本大学「國際性」TOP10

排名（上一年排名） 大学名 1（2） 立命館亞洲太平洋大學 2（3） 國際基督教大學 3（4） 大阪女子学院 4（8） 宮崎國際大學 5（9） 創價大學 6（1） 國際教養大學 7（5） 關西外國語大學 8（12） 上智大學 9（15） 東北大學 10（10） 神戶市外國語大學

出處：THE

標題圖片：東北大學片平校區（PIXTA）