日本大學排行榜：東北大學連續3年雄踞榜首

日本大學排行榜：東北大學連續3年雄踞榜首教育 社會
時至今日，舊帝國大學依然可以在日本大學排行榜上展現出品牌實力。東北大學、東京大學和大阪大學位居前三。私立大學中排名最高的是慶應義塾大學的第11位。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
在英國教育專業雜誌《英國泰晤士高等教育（THE）》發佈的《世界大學排行榜日本版2022》上，東北大學連續3年奪得綜合第1。東京大學排名第2，較上一年上升了1位，大阪大學和東京工業大學並列第3。前10名均為國立和公立大學，其中7所舊帝國大學全部進入了前8名。私立大學中，慶應義塾大學（第11名）、國際基督教大學（第12名）和早稻田大學（第13名）排名靠前。
日本版排名調查由倍樂生（benesse）集團合作實施。針對「教育資源」「教育充實度」「教育成果」和「國際性」四大領域16個項目進行量化處理後比較得出了排名。
日本大學TOP20
|綜合分
|大学名
|教育資源
|教育完善度
|教育成果
|國際性
|85.6
|東北大學
|78.6
|84.5
|98.6
|88.6
|81.7
|東京大學
|81.3
|82.7
|96.9
|69.0
|81.6
|大阪大學
|72.2
|83.7
|96.6
|82.7
|81.6
|東京工業大學
|72.9
|84.1
|95.9
|81.2
|80.7
|京都大學
|76.8
|78.0
|98.8
|76.6
|79.0
|北海道大學
|67.6
|81.2
|98.7
|79.1
|78.8
|九州大學
|69.4
|81.9
|96.2
|76.1
|78.1
|名古屋大學
|71.4
|80.5
|97.2
|70.8
|77.5
|筑波大學
|68.2
|83.7
|92.0
|72.3
|72.3
|廣島大學
|60.2
|81.1
|77.3
|75.9
|71.7
|慶應義塾大學
|56.4
|78.6
|93.2
|70.1
|71.3
|國際基督教大學
|44.8
|91.3
|57.9
|97.1
|71.1
|早稻田大學
|45.6
|78.8
|94.6
|84.1
|70.4
|神戶大學
|60.3
|78.3
|77.6
|70.0
|69.0
|東京醫科齒科大學
|80.7
|61.5
|56.6
|70.3
|68.3
|一橋大學
|43.6
|81.0
|78.0
|83.8
|67.6
|國際教養大學
|44.0
|92.1
|43.2
|90.6
|65.8
|會津大學
|57.7
|81.1
|38.0
|78.6
|64.6
|金澤大學
|59.8
|74.9
|49.9
|69.3
|64.3
|上智大學
|37.1
|82.7
|56.1
|89.4
出處：THE
從分項來看，以舊帝國大學為核心的國立大學在「教育資源」和「教育成果」方面名列前茅，而在外籍教師、外國學生的比例等「國際性」方面，排名最高的國立大學東北大學，也不過名列第9，私立大學明顯領先。
日本大学「教育資源」TOP10
|排名（上一年排名）
|大学名
|1（4）
|東京大學
|2（1）
|東京醫科齒科大學
|3（2）
|兵庫醫科大學
|4（3）
|京都府立醫科大學
|5（6）
|濱松醫科大學
|6（5）
|東北大學
|7（7）
|奈良縣立醫科大學
|8（10）
|京都大學
|8（11）
|東京醫科大學
|10（9）
|滋賀醫科大學
出處：THE
日本大学「教育充實度」TOP10
|排名（上一年排名）
|大学名
|1（1）
|國際教養大學
|2（2）
|國際基督教大學
|3（3）
|立命館亞洲太平洋大學
|4（8）
|東北大學
|4（6）
|東京外國語大學
|6（5）
|東京工業大學
|7（17）
|大阪大學
|7（4）
|筑波大學
|9（13）
|神田外國語大學
|9（10）
|上智大學
|9（16）
|東京大學
出處：THE
日本大学「教育成果」TOP10
|排名（上一年排名）
|大学名
|1（1）
|京都大學
|2（4）
|北海道大學
|3（2）
|東北大學
|4（5）
|名古屋大學
|5（8）
|東京大學
|6（6）
|大阪大學
|7（3）
|九州大學
|8（7）
|東京工業大學
|9（10）
|早稻田大學
|10（11）
|慶應義塾大學
出處：THE
日本大学「國際性」TOP10
|排名（上一年排名）
|大学名
|1（2）
|立命館亞洲太平洋大學
|2（3）
|國際基督教大學
|3（4）
|大阪女子学院
|4（8）
|宮崎國際大學
|5（9）
|創價大學
|6（1）
|國際教養大學
|7（5）
|關西外國語大學
|8（12）
|上智大學
|9（15）
|東北大學
|10（10）
|神戶市外國語大學
出處：THE
標題圖片：東北大學片平校區（PIXTA）