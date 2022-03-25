日本の大学ランキング、いまだ旧帝大がブランド力をみせつける。トップ3は東北大学、東京大学、大阪大学。私立大学では慶應義塾大学の11位が最高位だった。

英国の教育専門誌タイムズ・ハイヤー・エデュケーション（THE）がまとめた「世界大学ランキング日本版2022」で、東北大学が3年連続の総合トップとなった。東大は前年から順位を1つ上げて2位、大阪大学、東京工業大学が同点3位だった。トップ10は国公立大学が占め、中でも旧帝国大学7校は8位までに入った。私立は慶応義塾大（11位）、国際基督教大（12位）、早稲田大（13位）の順。

日本版調査にはベネッセが協力。「教育リソース」「教育充実度」「教育成果」「国際性」の4分野16項目をポイント化して比較している。

日本の大学トップ20

総合点 大学名 リソース 教育充実 教育成果 国際性 85.6 東北 78.6 84.5 98.6 88.6 81.7 東京 81.3 82.7 96.9 69.0 81.6 大阪 72.2 83.7 96.6 82.7 81.6 東京工業 72.9 84.1 95.9 81.2 80.7 京都 76.8 78.0 98.8 76.6 79.0 北海道 67.6 81.2 98.7 79.1 78.8 九州 69.4 81.9 96.2 76.1 78.1 名古屋 71.4 80.5 97.2 70.8 77.5 筑波 68.2 83.7 92.0 72.3 72.3 広島 60.2 81.1 77.3 75.9 71.7 慶応義塾 56.4 78.6 93.2 70.1 71.3 国際基督教 44.8 91.3 57.9 97.1 71.1 早稲田 45.6 78.8 94.6 84.1 70.4 神戸 60.3 78.3 77.6 70.0 69.0 東京医科歯科 80.7 61.5 56.6 70.3 68.3 一橋 43.6 81.0 78.0 83.8 67.6 国際教養 44.0 92.1 43.2 90.6 65.8 会津 57.7 81.1 38.0 78.6 64.6 金沢 59.8 74.9 49.9 69.3 64.3 上智 37.1 82.7 56.1 89.4

出典：THE

分野別にみると旧帝大を中心とする国立大学は、「教育リソース」「教育成果」で上位を占める一方で、外国人教員・外国人学生の比率など「国際性」では、東北大が9位に食い込んだのが最高位で、私大に大きく水をあけられる結果となった。

日本の大学「教育リソース」トップ10

順位（前年順位） 大学名 1（4） 東京 2（1） 東京医科歯科 3（2） 兵庫医科 4（3） 京都府立医科 5（6） 浜松医科 6（5） 東北 7（7） 奈良県立医科 8（10） 京都 8（11） 東京医科 10（9） 滋賀医科 出典：THE

日本の大学「教育充実度」トップ10

順位（前年順位） 大学名 1（1） 国際教養 2（2） 国際基督教 3（3） 立命館アジア太平洋 4（8） 東北 4（6） 東京外国語 6（5） 東京工業 7（17） 大阪 7（4） 筑波 9（13） 神田外国語 9（10） 上智 9（16） 東京

出典：THE

日本の大学「教育成果」トップ10

順位（前年順位） 大学名 1（1） 京都 2（4） 北海道 3（2） 東北 4（5） 名古屋 5（8） 東京 6（6） 大阪 7（3） 九州 8（7） 東京工業 9（10） 早稲田 10（11） 慶応義塾

出典：THE

日本の大学「国際性」トップ10

順位（前年順位） 大学名 1（2） 立命館アジア太平洋 2（3） 国際基督教 3（4） 大阪女学院 4（8） 宮崎国際 5（9） 創価 6（1） 国際教養 7（5） 関西外国語 8（12） 上智 9（15） 東北 10（10） 神戸市外国語

出典：THE

バナー写真：東北大学片平キャンパス（PIXTA）