日本の大学ランキング、いまだ旧帝大がブランド力をみせつける。トップ3は東北大学、東京大学、大阪大学。私立大学では慶應義塾大学の11位が最高位だった。
英国の教育専門誌タイムズ・ハイヤー・エデュケーション（THE）がまとめた「世界大学ランキング日本版2022」で、東北大学が3年連続の総合トップとなった。東大は前年から順位を1つ上げて2位、大阪大学、東京工業大学が同点3位だった。トップ10は国公立大学が占め、中でも旧帝国大学7校は8位までに入った。私立は慶応義塾大（11位）、国際基督教大（12位）、早稲田大（13位）の順。
日本版調査にはベネッセが協力。「教育リソース」「教育充実度」「教育成果」「国際性」の4分野16項目をポイント化して比較している。
日本の大学トップ20
|総合点
|大学名
|リソース
|教育充実
|教育成果
|国際性
|85.6
|東北
|78.6
|84.5
|98.6
|88.6
|81.7
|東京
|81.3
|82.7
|96.9
|69.0
|81.6
|大阪
|72.2
|83.7
|96.6
|82.7
|81.6
|東京工業
|72.9
|84.1
|95.9
|81.2
|80.7
|京都
|76.8
|78.0
|98.8
|76.6
|79.0
|北海道
|67.6
|81.2
|98.7
|79.1
|78.8
|九州
|69.4
|81.9
|96.2
|76.1
|78.1
|名古屋
|71.4
|80.5
|97.2
|70.8
|77.5
|筑波
|68.2
|83.7
|92.0
|72.3
|72.3
|広島
|60.2
|81.1
|77.3
|75.9
|71.7
|慶応義塾
|56.4
|78.6
|93.2
|70.1
|71.3
|国際基督教
|44.8
|91.3
|57.9
|97.1
|71.1
|早稲田
|45.6
|78.8
|94.6
|84.1
|70.4
|神戸
|60.3
|78.3
|77.6
|70.0
|69.0
|東京医科歯科
|80.7
|61.5
|56.6
|70.3
|68.3
|一橋
|43.6
|81.0
|78.0
|83.8
|67.6
|国際教養
|44.0
|92.1
|43.2
|90.6
|65.8
|会津
|57.7
|81.1
|38.0
|78.6
|64.6
|金沢
|59.8
|74.9
|49.9
|69.3
|64.3
|上智
|37.1
|82.7
|56.1
|89.4
出典：THE
分野別にみると旧帝大を中心とする国立大学は、「教育リソース」「教育成果」で上位を占める一方で、外国人教員・外国人学生の比率など「国際性」では、東北大が9位に食い込んだのが最高位で、私大に大きく水をあけられる結果となった。
日本の大学「教育リソース」トップ10
|順位（前年順位）
|大学名
|1（4）
|東京
|2（1）
|東京医科歯科
|3（2）
|兵庫医科
|4（3）
|京都府立医科
|5（6）
|浜松医科
|6（5）
|東北
|7（7）
|奈良県立医科
|8（10）
|京都
|8（11）
|東京医科
|10（9）
|滋賀医科
出典：THE
日本の大学「教育充実度」トップ10
|順位（前年順位）
|大学名
|1（1）
|国際教養
|2（2）
|国際基督教
|3（3）
|立命館アジア太平洋
|4（8）
|東北
|4（6）
|東京外国語
|6（5）
|東京工業
|7（17）
|大阪
|7（4）
|筑波
|9（13）
|神田外国語
|9（10）
|上智
|9（16）
|東京
出典：THE
日本の大学「教育成果」トップ10
|順位（前年順位）
|大学名
|1（1）
|京都
|2（4）
|北海道
|3（2）
|東北
|4（5）
|名古屋
|5（8）
|東京
|6（6）
|大阪
|7（3）
|九州
|8（7）
|東京工業
|9（10）
|早稲田
|10（11）
|慶応義塾
出典：THE
日本の大学「国際性」トップ10
|順位（前年順位）
|大学名
|1（2）
|立命館アジア太平洋
|2（3）
|国際基督教
|3（4）
|大阪女学院
|4（8）
|宮崎国際
|5（9）
|創価
|6（1）
|国際教養
|7（5）
|関西外国語
|8（12）
|上智
|9（15）
|東北
|10（10）
|神戸市外国語
出典：THE
バナー写真：東北大学片平キャンパス（PIXTA）