日本の大学ランキング、いまだ旧帝大がブランド力をみせつける。東北大学は5連覇。私立大学はトップ10には1校も入らず国際基督教大の11位が最上位だった。
英国の教育専門誌タイムズ・ハイヤー・エデュケーション（THE）がまとめた「世界大学ランキング日本版2025」で、東北大学が5回連続の総合トップとなった。2位は東京工業大学（現・東京科学大学）で、東京大は1つ順位を落として3位となった。旧・帝国大学7校は8位までに入り、依然としてアカデミックの世界で高い存在感を誇る。国際教養大が順位を5つ上げてトップ10入りした。トップ20までに入った私大は3校だけだった。
日本版調査にはベネッセが協力。「教育リソース」「教育充実度」「教育成果」「国際性」の4分野16項目をポイント化して比較している。
分野別にみると旧帝大を中心とする国立大学は、「教育リソース」「教育成果」で上位を占める一方で、外国人教員・外国人学生の比率など「国際性」では、東北大が12位に食い込んだのが最高位で、私大に大きく水をあけられる結果となった。
日本の大学「教育リソース」トップ10
|順位（前年順位）
|大学名
|1（1）
|東京医科歯科
|2（4）
|浜松医科
|2（2）
|東京
|4（3）
|京都府立医科
|5（―）
|奈良県立医科
|5（7）
|東京医科
|7（5）
|東北
|8（6）
|京都
|9（10）
|愛知医科
|10（11）
|日本医科
出典：THE
日本の大学「教育充実度」トップ10
|順位（前年順位）
|大学名
|1（1）
|国際基督教
|2（2）
|国際教養
|3（3）
|立命館アジア太平洋
|4（6）
|東京工業
|5（4）
|一橋
|6（10）
|九州
|7（7）
|東京
|8（9）
|東北
|9（5）
|神田外語
|9（12）
|筑波
出典：THE
日本の大学「教育成果」トップ10
|順位（前年順位）
|大学名
|1（1）
|京都
|2（4）
|九州
|3（6）
|北海道
|4（2）
|東北
|5（3）
|名古屋
|6（5）
|大阪
|7（8）
|東京工業
|8（9）
|慶応義塾
|8（7）
|東京
|10（9）
|早稲田
出典：THE
日本の大学「国際性」トップ10
|順位（前年順位）
|大学名
|1（12）
|国際教養
|2（1）
|立命館アジア太平洋
|3（2）
|国際基督教
|4（3）
|大阪女学院
|5（4）
|関西外国語
|6（5）
|宮崎国際
|7（8）
|上智
|8（6）
|創価
|9（10）
|福岡女子
|10（7）
|京都外国語
出典：THE
バナー写真：東北大学文科系総合講義棟（川内キャンパス）（PIXTA）