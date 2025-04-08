日本の大学ランキング、いまだ旧帝大がブランド力をみせつける。東北大学は5連覇。私立大学はトップ10には1校も入らず国際基督教大の11位が最上位だった。

英国の教育専門誌タイムズ・ハイヤー・エデュケーション（THE）がまとめた「世界大学ランキング日本版2025」で、東北大学が5回連続の総合トップとなった。2位は東京工業大学（現・東京科学大学）で、東京大は1つ順位を落として3位となった。旧・帝国大学7校は8位までに入り、依然としてアカデミックの世界で高い存在感を誇る。国際教養大が順位を5つ上げてトップ10入りした。トップ20までに入った私大は3校だけだった。

日本版調査にはベネッセが協力。「教育リソース」「教育充実度」「教育成果」「国際性」の4分野16項目をポイント化して比較している。

分野別にみると旧帝大を中心とする国立大学は、「教育リソース」「教育成果」で上位を占める一方で、外国人教員・外国人学生の比率など「国際性」では、東北大が12位に食い込んだのが最高位で、私大に大きく水をあけられる結果となった。

日本の大学「教育リソース」トップ10

順位（前年順位） 大学名 1（1） 東京医科歯科 2（4） 浜松医科 2（2） 東京 4（3） 京都府立医科 5（―） 奈良県立医科 5（7） 東京医科 7（5） 東北 8（6） 京都 9（10） 愛知医科 10（11） 日本医科 出典：THE

日本の大学「教育充実度」トップ10

順位（前年順位） 大学名 1（1） 国際基督教 2（2） 国際教養 3（3） 立命館アジア太平洋 4（6） 東京工業 5（4） 一橋 6（10） 九州 7（7） 東京 8（9） 東北 9（5） 神田外語 9（12） 筑波

出典：THE

日本の大学「教育成果」トップ10

順位（前年順位） 大学名 1（1） 京都 2（4） 九州 3（6） 北海道 4（2） 東北 5（3） 名古屋 6（5） 大阪 7（8） 東京工業 8（9） 慶応義塾 8（7） 東京 10（9） 早稲田

出典：THE

日本の大学「国際性」トップ10

順位（前年順位） 大学名 1（12） 国際教養 2（1） 立命館アジア太平洋 3（2） 国際基督教 4（3） 大阪女学院 5（4） 関西外国語 6（5） 宮崎国際 7（8） 上智 8（6） 創価 9（10） 福岡女子 10（7） 京都外国語

出典：THE

バナー写真：東北大学文科系総合講義棟（川内キャンパス）（PIXTA）