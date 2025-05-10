Las universidades privadas de Japón no lograron situarse entre las 10 primeras en una clasificación reciente.

En la versión japonesa de la clasificación mundial de universidades de 2025, recopilada por la revista educativa británica Times Higher Education (THE), la Universidad de Tōhoku se ha mantenido en la primera posición general por quinto año consecutivo. El segundo lugar lo ocupa el Instituto Tecnológico de Tokio (actualmente Instituto de Ciencias de Tokio), mientras que la Universidad de Tokio ha descendido un puesto, situándose en el tercer lugar. Las siete antiguas universidades imperiales se encuentran entre los ocho primeros puestos, demostrando su continua y destacada presencia en el mundo académico. La Universidad Internacional de Akita ha ascendido cinco puestos, logrando entrar en el top 10. Solo tres universidades privadas figuran entre las veinte primeras.

Benesse cooperó en la investigación de la versión japonesa. Se compararon 16 ítems de las cuatro áreas de “recursos educativos”, “suficiencia educativa”, “logros educativos” e “internacionalidad”, convirtiéndolos en puntos.

Al analizar las universidades por áreas, se observa que las universidades nacionales, principalmente las antiguas universidades imperiales, dominan en “recursos educativos” y “suficiencia educativa”. Sin embargo, en “internacionalidad”, que incluye el porcentaje de profesores y estudiantes extranjeros, la Universidad de Tōhoku, la mejor entre las nacionales, ocupa el duodécimo lugar, quedando significativamente por detrás de las universidades privadas.

Las 10 mejores universidades de Japón en “recursos educativos”

Puesto Nombre de la universidad 1 (1) Universidad de Medicina y Odontología de Tokio 2 (4) Universidad de Medicina de Hamamatsu 2 (2) Universidad de Tokio 4 (3) Universidad de Medicina de la Prefectura de Kioto 5 (-) Universidad de Medicina de la Prefectura de Nara 5 (7) Universidad de Medicina de Tokio 7 (5) Universidad de Tōhoku 8 (6) Universidad de Kioto 9 (10) Universidad de Medicina de Aichi 10 (11) Universidad de Medicina de Nippon Creado por nippon.com a partir de los datos de Times Higher Education. Entre paréntesis, la clasificación del año anterior.

Las 10 mejores universidades de Japón en “suficiencia educativa”

Puesto Nombre de la universidad 1 (1) Universidad Cristiana Internacional 2 (2) Universidad Internacional de Akita 3 (3) Universidad Ritsumeikan Asia-Pacífico 4 (6) Instituto Tecnológico de Tokio 5 (4) Universidad de Hitotsubashi 6 (10) Universidad de Kyūshū 7 (7) Universidad de Tokio 8 (9) Universidad de Tōhoku 9 (5) Universidad de Estudios Internacionales de Kanda 9 (12) Universidad de Tsukuba

Creado por nippon.com a partir de los datos de Times Higher Education. Entre paréntesis, la clasificación del año anterior.

Las 10 mejores universidades de Japón en “logros educativos”

Puesto Nombre de la universidad 1 (1) Universidad de Kioto 2 (4) Universidad de Kyūshū 3 (6) Universidad de Hokkaidō 4 (2) Universidad de Tōhoku 5 (3) Universidad de Nagoya 6 (5) Universidad de Osaka 7 (8) Instituto Tecnológico de Tokio 8 (9) Universidad de Keiō 8 (7) Universidad de Tokio 10 (9) Universidad de Waseda

Creado por nippon.com a partir de los datos de Times Higher Education. Entre paréntesis, la clasificación del año anterior.

Las 10 mejores universidades de Japón en “internacionalidad”

Puesto Nombre de la universidad 1 (12) Universidad Internacional de Akita 2 (1) Universidad Ritsumeikan Asia-Pacífico 3 (2) Universidad Cristiana Internacional 4 (3) Universidad Femenina de Osaka 5 (4) Universidad de Estudios Extranjeros de Kansai 6 (5) Universidad Internacional de Miyazaki 7 (8) Universidad de Sofía 8 (6) Universidad de Sōka 9 (10) Universidad Femenina de Fukuoka 10 (7) Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto

Creado por nippon.com a partir de los datos de Times Higher Education. Entre paréntesis, la clasificación del año anterior.

Fotografía del encabezado: edificio de aulas generales de Humanidades de la Universidad de Tōhoku (Campus de Kawauchi) (Pixta)