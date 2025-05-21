Le classement 2025 des meilleures universités japonaises a été révélé.

D’après le Times Higher Education (THE), le magazine anglais qui fait autorité en la matière concernant les études supérieures, l’Université du Tôhoku (ville de Sendai) est sortie première du classement 2025 des meilleures universités du Japon. C’est la cinquième année consécutive que cet établissement arrive en tête du palmarès (il n’y a pas eu de classement dédié au Japon en 2024). Il est suivi de l’Institut de Technologie de Tokyo (désormais Institut des Sciences de Tokyo après sa fusion avec l’Université médicale et dentaire de Tokyo en octobre dernier), puis de l’Université de Tokyo.

Les anciennes universités impériales continuent ainsi d’occuper une présence importante dans le monde académique japonais, avec sept d’entre elles parmi le top 8. Par ailleurs, notons que l’Université internationale d’Akita a pris cinq places par rapport à l’édition précédente de ce classement, occupant ainsi le 10e rang. Seules trois institutions privées figurent dans le top 20.

Pour élaborer sa sélection, le THE, en collaboration avec Benesse Corporation, utilise 16 indicateurs inclus dans 4 catégories différentes : « ressources », qui incluent les finances et le personnel éducatif disponible par étudiant, « résultats », qui incluent la réputation académique et la réputation auprès des employeurs, « engagement », relatif à l’aide aux développements des compétences des étudiants, et « international », qui concerne la proportion d’enseignants et d’étudiants internationaux.

Les anciennes universités impériales sont bien classées dans les catégories« ressources » et « résultats ». En revanche, elles ont obtenu de moins bons scores dans la catégorie « international », qui prend en compte la proportion de professeurs et d’étudiants internationaux. L’Université du Tôhoku quant à elle n’y figure qu’à la douzième place.

Top 10 dans la catégorie « Ressources »

Rang (en 2023) Université 1 (1) Université médicale et dentaire de Tokyo 2 (4) Université de médecine de Hamamatsu 2 (2) Université de Tokyo 4 (3) Université préfectorale de médecine de Kyoto 5 (―) Université médicale de Nara 5 (7) Université médicale de Tokyo 7 (5) Université du Tôhoku 8 (6) Université de Kyoto 9 (10) Aichi Medical University 10 (11) Nippon Medical School

Source : graphique créé par Nippon.com sur la base des données du magazine Times Higher Education.

Top 10 dans la catégorie « Engagement »

Rang (en 2023) Université 1 (1) Université chrétienne internationale 2 (2) Université internationale d’Akita 3 (3) Université Ritsumeikan de l’Asie-Pacifique 4 (6) Institut de technologie de Tokyo 5 (4) Université Hitotsubashi 6 (10) Université de Kyûshû 7 (7) Université de Tokyo 8 (9) Université du Tôhoku 9 (5) Université d’études internationales de Kanda 9 (12) Université de Tsukuba

Source : graphique créé par Nippon.com sur la base des données du magazine Times Higher Education.

Top 10 dans la catégorie « Résultats »

Rang (en 2023) Université 1 (1) Université de Kyoto 2 (4) Université de Kyûshû 3 (6) Université de Hokkaidô 4 (2) Université du Tôhoku 5 (3) Université de Nagoya 6 (5) Université d’Osaka 7 (8) Institut de technologie de Tokyo 8 (9) Université Keiô 8 (7) Université de Tokyo 10 (9) Université Waseda

Source : graphique créé par Nippon.com sur la base des données du magazine Times Higher Education.

Top 10 dans la catégorie « International »

Rang (en 2023) Université 1 (12) Université internationale d’Akita 2 (1) Université Ritsumeikan de l’Asie-Pacifique 3 (2) Université chrétienne internationale 4 (3) Université Jogakuin d’Osaka 5 (4) Université Gaidai Kansai 6 (5) Collège international de Miyazaki 7 (8) Université Sophia (Jôchi) 8 (6) Université de Sôka 9 (10) Université de femmes de Fukuoka 10 (7) Université d’études étrangères de Kyoto

Source : graphique créé par Nippon.com sur la base des données du magazine Times Higher Education.

(Photo de titre : le campus Kawauchi de l’Université du Tôhoku. Pixta)