非英語圏の116カ国・地域の中で、日本人の英語力は92位という調査結果が出た。前年より5つ順位を下げ、アジア諸国の中でも下位のレベルだ。
国際語学教育機関「EFエデュケーション・ファースト」（本部・スイス）がこのほど発表した2024年調査によると、英語を母語としない116カ国・地域のうち、日本人の英語力は92位、アジア23カ国・地域では16位という結果だった。日本は、5段階中4番目となる「低い能力レベル」（世界62～92位）に分類される。
調査は世界の約210 万人がオンライン上で受験した無料テストのデータを分析し、「英語能力指数」として国・地域別のランキングにまとめた。受験者の地域別の割合は欧州35％、アフリカ24％、アジア23％、中南米21％、中東13％。年齢の中央値は26歳だった。
日本と英語力がほぼ同水準の国はカーボベルデ、クウェート、（ともに89位）、中国（91位）など。日本は初回調査の2011年は14位だったが、当時約40カ国だった参加国が次第に増えるとともに順位を下げている。
英語力トップの国は前年と変わらずオランダで、「非常に高い能力レベル」（1～9位）「高い能力レベル」（10～31位）の多くは欧州の国々が占めている。
アジアの国・地域の結果をみると、最高がシンガポールの3位で、次いでフィリピン（22位）、マレーシア（26位）の順。韓国は50位、インドは69位だった。同機関は、「世界各国の英語力は4年連続で低下しており、今年は60％の国が昨年より低いスコアとなった。英語への関心が緩んでいることを示しているのでは」と指摘。その中でもアジアの英語力は「世界のどの地域よりも低下している」とし、インドと中国のレベル低下をその原因として挙げた。
2024年の世界主要国の英語力ランキング
（非英語圏：16位以下はアジアのみを抜粋）
|1
|オランダ
|2
|ノルウェー
|3
|シンガポール
|4
|スウェーデン
|5
|クロアチア
|6
|ポルトガル
|7
|デンマーク
|8
|ギリシャ
|9
|オーストリア
|10
|ドイツ
|11
|南アフリカ
|12
|ルーマニア
|13
|ベルギー
|14
|フィンランド
|15
|ポーランド
|22
|フィリピン
|26
|マレーシア
|32
|香港
|50
|韓国
|56
|ネパール
|61
|バングラデシュ
|63
|ベトナム
|67
|パキスタン
|69
|インド
|73
|スリランカ
|80
|インドネシア
|84
|モンゴル
|88
|キルギス
|91
|中国
|92
|日本
93位以下略
EFエデュケーション・ファーストのEF EPI英語能力指数
バナー写真：PIXTA