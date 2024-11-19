非英語圏の116カ国・地域の中で、日本人の英語力は92位という調査結果が出た。前年より5つ順位を下げ、アジア諸国の中でも下位のレベルだ。

国際語学教育機関「EFエデュケーション・ファースト」（本部・スイス）がこのほど発表した2024年調査によると、英語を母語としない116カ国・地域のうち、日本人の英語力は92位、アジア23カ国・地域では16位という結果だった。日本は、5段階中4番目となる「低い能力レベル」（世界62～92位）に分類される。

調査は世界の約210 万人がオンライン上で受験した無料テストのデータを分析し、「英語能力指数」として国・地域別のランキングにまとめた。受験者の地域別の割合は欧州35％、アフリカ24％、アジア23％、中南米21％、中東13％。年齢の中央値は26歳だった。

日本と英語力がほぼ同水準の国はカーボベルデ、クウェート、（ともに89位）、中国（91位）など。日本は初回調査の2011年は14位だったが、当時約40カ国だった参加国が次第に増えるとともに順位を下げている。

英語力トップの国は前年と変わらずオランダで、「非常に高い能力レベル」（1～9位）「高い能力レベル」（10～31位）の多くは欧州の国々が占めている。

アジアの国・地域の結果をみると、最高がシンガポールの3位で、次いでフィリピン（22位）、マレーシア（26位）の順。韓国は50位、インドは69位だった。同機関は、「世界各国の英語力は4年連続で低下しており、今年は60％の国が昨年より低いスコアとなった。英語への関心が緩んでいることを示しているのでは」と指摘。その中でもアジアの英語力は「世界のどの地域よりも低下している」とし、インドと中国のレベル低下をその原因として挙げた。

2024年の世界主要国の英語力ランキング

（非英語圏：16位以下はアジアのみを抜粋）

1 オランダ 2 ノルウェー 3 シンガポール 4 スウェーデン 5 クロアチア 6 ポルトガル 7 デンマーク 8 ギリシャ 9 オーストリア 10 ドイツ 11 南アフリカ 12 ルーマニア 13 ベルギー 14 フィンランド 15 ポーランド 22 フィリピン 26 マレーシア 32 香港 50 韓国 56 ネパール 61 バングラデシュ 63 ベトナム 67 パキスタン 69 インド 73 スリランカ 80 インドネシア 84 モンゴル 88 キルギス 91 中国 92 日本

93位以下略

EFエデュケーション・ファーストのEF EPI英語能力指数

バナー写真：PIXTA