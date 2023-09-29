タイムズ・ハイヤー・エデュケーションの世界大学ランキング。日本の大学をピックアップして並べてみると上位には旧・帝大がずらり。私立大学では601-800位の順天堂と慶應義塾が最上位だった。
英教育専門誌タイムズ・ハイヤー・エデュケーション（THE）が公表した、世界大学ランキング2024年版で、日本の大学で最上位は東京大学の29位だった。前年の39位からランクアップした。2番手は55位（前年68位）の京都大学。他に200位以内に食い込んだのは、130位東北大学、175位大阪大学、191位東京工業大学。いずれも前年よりも大きく順位を上げた。評価指標の見直しで、「特許への貢献」の項目が加わったことなどが、日本のランクアップにつながった。
1位はオックスフォード大（英国）で8年連続。2位スタンフォード大（米国）、3位マサチューセッツ工科大（米国）など、英米の大学がトップ10を独占した。アジア勢では12位の清華大学（中国）が最上位で、14位に北京大学（中国）が続いた。
日本は201-250位に名古屋大学、301-350位に九州大学、351-400位に北海道大学、筑波大学、401-500位に東京医科歯科大学。私立大学では601-800位に順天堂大学と慶應義塾大学、801-1000位に東京医科歯科大学と早稲田大学が入った。（201位以下は50、100、200校単位でグループ化してまとめて発表）
THE 世界大学ランキング2024
|順位（前年順位）
|大学名
|国・地域
|1（1）
|オックスフォード大学
|英国
|2（4）
|スタンフォード大学
|米国
|3（5）
|マサチューセッツ工科大学
|米国
|4（2）
|ハーバード大学
|米国
|5（3）
|ケンブリッジ大学
|英国
|6（7）
|プリンストン大学
|米国
|7（6）
|カリフォルニア工科大学
|米国
|8（10）
|インペリアル・カレッジ・ロンドン
|英国
|9（8）
|カリフォルニア大学・バークレー校
|米国
|10（9）
|エール大学
|米国
|12（16）
|清華大学
|中国
|14（17）
|北京大学
|中国
|19（19）
|シンガポール大学
|シンガポール
|29（39）
|東京大学
|日本
|32（36）
|ナンヤン工科大学
|シンガポール
|55（68）
|京都大学
|日本
出所 : Times Higher Education World University Rankings
THEは世界108カ国・地域の1904大学を教育、研究環境、研究の質、産業、国際線の5分野18指標で評価し、ランク付けしている。
バナー写真 : 東京大学の赤門（PIXTA）