タイムズ・ハイヤー・エデュケーションの世界大学ランキング。日本の大学をピックアップして並べてみると上位には旧・帝大がずらり。私立大学では601-800位の順天堂と慶應義塾が最上位だった。

英教育専門誌タイムズ・ハイヤー・エデュケーション（THE）が公表した、世界大学ランキング2024年版で、日本の大学で最上位は東京大学の29位だった。前年の39位からランクアップした。2番手は55位（前年68位）の京都大学。他に200位以内に食い込んだのは、130位東北大学、175位大阪大学、191位東京工業大学。いずれも前年よりも大きく順位を上げた。評価指標の見直しで、「特許への貢献」の項目が加わったことなどが、日本のランクアップにつながった。

1位はオックスフォード大（英国）で8年連続。2位スタンフォード大（米国）、3位マサチューセッツ工科大（米国）など、英米の大学がトップ10を独占した。アジア勢では12位の清華大学（中国）が最上位で、14位に北京大学（中国）が続いた。

日本は201-250位に名古屋大学、301-350位に九州大学、351-400位に北海道大学、筑波大学、401-500位に東京医科歯科大学。私立大学では601-800位に順天堂大学と慶應義塾大学、801-1000位に東京医科歯科大学と早稲田大学が入った。（201位以下は50、100、200校単位でグループ化してまとめて発表）

THE 世界大学ランキング2024

順位（前年順位） 大学名 国・地域 1（1） オックスフォード大学 英国 2（4） スタンフォード大学 米国 3（5） マサチューセッツ工科大学 米国 4（2） ハーバード大学 米国 5（3） ケンブリッジ大学 英国 6（7） プリンストン大学 米国 7（6） カリフォルニア工科大学 米国 8（10） インペリアル・カレッジ・ロンドン 英国 9（8） カリフォルニア大学・バークレー校 米国 10（9） エール大学 米国 12（16） 清華大学 中国 14（17） 北京大学 中国 19（19） シンガポール大学 シンガポール 29（39） 東京大学 日本 32（36） ナンヤン工科大学 シンガポール 55（68） 京都大学 日本

出所 : Times Higher Education World University Rankings

THEは世界108カ国・地域の1904大学を教育、研究環境、研究の質、産業、国際線の5分野18指標で評価し、ランク付けしている。

バナー写真 : 東京大学の赤門（PIXTA）