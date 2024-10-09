タイムズ・ハイヤー・エデュケーションの世界大学ランキング。日本の大学で100位以内は東大と京大だけ。500位以内に食い込んだのは旧・帝大を中心とする国立大学法人。私立大学では順天堂大と慶応大が601-800位に入った。

英教育専門誌タイムズ・ハイヤー・エデュケーション（THE）が公表した、世界大学ランキング2025年版で、日本の大学で最上位は東京大学の28位だった。前年の29位から1つ順位を上げた。2番手は55位（前年も同じ）の京都大学。他に200位以内に食い込んだのは、120位東北大学、162位大阪大学、195位旧・東京工業大学。（記事末尾にランキング対象となっている日本の全大学名表示）

1位はオックスフォード大（英国）で9年連続。2位マサチューセッツ工科大（米国）、3位ハーバード大（米国）など、英米の大学がトップ10を独占する状態が続いている。アジア勢では12位の清華大学（中国）が最上位で、13位に北京大学（中国）、17位にシンガポール国立大学が続いた。

日本は201-250位に名古屋大学、301-350位に九州大学、351-400位に北海道大学と筑波大学、401-500位に旧・東京医科歯科大学。私立大学では601-800位に順天堂大学と慶應義塾大学が入った。

THE 世界大学ランキング2025

順位（前年順位） 大学名 国・地域 1（1） オックスフォード大学 英国 2（3） マサチューセッツ工科大学 米国 3（4） ハーバード大学 米国 4（6） プリンスント大学 米国 5（5） ケンブリッジ大学 英国 6（2） スタンフォード大学 米国 7（7） カリフォルニア工科大学 米国 8（9） カリフォルニア大学・バークレー校 米国 9（8） インペリアル・カレッジ・ロンドン 英国 10（10） エール大学 米国 12（12） 清華大学 中国 13（14） 北京大学 中国 17（19） シンガポール国立大学 シンガポール 28（29） 東京大学 日本 30（32） ナンヤン工科大学 シンガポール 55（55） 京都大学 日本

出所 : Times Higher Education World University Rankings

THEは世界108カ国・地域の2092大学を教育、研究環境、研究の質、産業、国際線の5分野18指標で評価し、ランク付けしている。

日本の大学のランキング一覧

28位 : 東京大学

55位 : 京都大学

120位 : 東北大学

162位 : 大阪大学

195位 : 東京工業大学

201-250位 : 名古屋大学

301-350位 : 九州大学

351-400位 : 北海道大学、筑波大学

401-500位 : 東京医科歯科大学

601-800位 : 広島大学、順天堂大学、慶応大学、神戸大学、会津大学

801-1000位 : 岡山大学、東京医科大学、和歌山県立医科大学、早稲田大学

1001-1200位 : 千葉大学、藤田医科大学、浜松医科大学、金沢大学、熊本大学、京都府立医科大学、日本医科大学、東京農工大学、豊田工業大学、産業医科大学、横浜市立大学

1201-1500位 : 愛知医科大学、岐阜大学、一橋大学、法政大学、兵庫医科大学、香川大学、関西医科大学、近畿大学、久留米大学、九州工業大学、長岡技術科学大学、長崎大学、名古屋市立大学、名古屋工業大学、新潟大学、大阪公立大学、埼玉医科大学、札幌医科大学、滋賀医科大学、信州大学、昭和大学、東京慈恵医科大学、電気通信大学、東海大学、徳島大学、東京都立大学、東京海洋大学、東京理科大学、豊橋技術科学大学、富山大学、山形大学、横浜国立大学

1501位以下 : 秋田大学、青山学院大学、千葉工業大学、中部大学、中央大学、独協医科大学、同志社大学、愛媛大学、群馬大学、茨城大学、岩手大学、鹿児島大学、神奈川大学、金沢医科大学、関西大学、北里大学、高知大学、高知工科大学、国学院大学、関西学院大学、京都工芸繊維大学、明治大学、名城大学、三重大学、室蘭工業大学、奈良女子大学、お茶の水女子大学、大分大学、岡山理科大学、大阪工業大学、大阪医科薬科大学、立教大学、立命館大学、龍谷大学、佐賀大学、埼玉大学、芝浦工業大学、島根大学、静岡大学、上智大学、帝京大学、東邦大学、東京都市大学、東京電機大学、東京農業大学、東京工科大学、鳥取大学、富山県立大学、東洋大学、福井大学、兵庫大学、宮崎大学、静岡大学、琉球大学、山梨大学、宇都宮大学、山口大学、秋田県立大学、朝日大学、足利大学、羽衣国際大学、白鴎大学、広島国際大学、北見工業大学、神戸学院大学、駒澤大学、甲南大学、共愛学園前橋国際大学、京都産業大学、武庫川女子大学、武蔵野大学、名古屋商科大学、新潟医療福祉大学、追手門学院大学、立命館アジア太平洋大学、専修大学、椙山女学園大学、拓殖大学、総合研究大学院大学、滋賀県立大学、東北学院大学、東京外国語大学

バナー写真 : 東京大学本郷キャンパスのイチョウ並木（PIXTA）