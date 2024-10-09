タイムズ・ハイヤー・エデュケーションの世界大学ランキング。日本の大学で100位以内は東大と京大だけ。500位以内に食い込んだのは旧・帝大を中心とする国立大学法人。私立大学では順天堂大と慶応大が601-800位に入った。
英教育専門誌タイムズ・ハイヤー・エデュケーション（THE）が公表した、世界大学ランキング2025年版で、日本の大学で最上位は東京大学の28位だった。前年の29位から1つ順位を上げた。2番手は55位（前年も同じ）の京都大学。他に200位以内に食い込んだのは、120位東北大学、162位大阪大学、195位旧・東京工業大学。（記事末尾にランキング対象となっている日本の全大学名表示）
1位はオックスフォード大（英国）で9年連続。2位マサチューセッツ工科大（米国）、3位ハーバード大（米国）など、英米の大学がトップ10を独占する状態が続いている。アジア勢では12位の清華大学（中国）が最上位で、13位に北京大学（中国）、17位にシンガポール国立大学が続いた。
日本は201-250位に名古屋大学、301-350位に九州大学、351-400位に北海道大学と筑波大学、401-500位に旧・東京医科歯科大学。私立大学では601-800位に順天堂大学と慶應義塾大学が入った。
THE 世界大学ランキング2025
|順位（前年順位）
|大学名
|国・地域
|1（1）
|オックスフォード大学
|英国
|2（3）
|マサチューセッツ工科大学
|米国
|3（4）
|ハーバード大学
|米国
|4（6）
|プリンスント大学
|米国
|5（5）
|ケンブリッジ大学
|英国
|6（2）
|スタンフォード大学
|米国
|7（7）
|カリフォルニア工科大学
|米国
|8（9）
|カリフォルニア大学・バークレー校
|米国
|9（8）
|インペリアル・カレッジ・ロンドン
|英国
|10（10）
|エール大学
|米国
|12（12）
|清華大学
|中国
|13（14）
|北京大学
|中国
|17（19）
|シンガポール国立大学
|シンガポール
|28（29）
|東京大学
|日本
|30（32）
|ナンヤン工科大学
|シンガポール
|55（55）
|京都大学
|日本
出所 : Times Higher Education World University Rankings
THEは世界108カ国・地域の2092大学を教育、研究環境、研究の質、産業、国際線の5分野18指標で評価し、ランク付けしている。
日本の大学のランキング一覧
28位 : 東京大学
55位 : 京都大学
120位 : 東北大学
162位 : 大阪大学
195位 : 東京工業大学
201-250位 : 名古屋大学
301-350位 : 九州大学
351-400位 : 北海道大学、筑波大学
401-500位 : 東京医科歯科大学
601-800位 : 広島大学、順天堂大学、慶応大学、神戸大学、会津大学
801-1000位 : 岡山大学、東京医科大学、和歌山県立医科大学、早稲田大学
1001-1200位 : 千葉大学、藤田医科大学、浜松医科大学、金沢大学、熊本大学、京都府立医科大学、日本医科大学、東京農工大学、豊田工業大学、産業医科大学、横浜市立大学
1201-1500位 : 愛知医科大学、岐阜大学、一橋大学、法政大学、兵庫医科大学、香川大学、関西医科大学、近畿大学、久留米大学、九州工業大学、長岡技術科学大学、長崎大学、名古屋市立大学、名古屋工業大学、新潟大学、大阪公立大学、埼玉医科大学、札幌医科大学、滋賀医科大学、信州大学、昭和大学、東京慈恵医科大学、電気通信大学、東海大学、徳島大学、東京都立大学、東京海洋大学、東京理科大学、豊橋技術科学大学、富山大学、山形大学、横浜国立大学
1501位以下 : 秋田大学、青山学院大学、千葉工業大学、中部大学、中央大学、独協医科大学、同志社大学、愛媛大学、群馬大学、茨城大学、岩手大学、鹿児島大学、神奈川大学、金沢医科大学、関西大学、北里大学、高知大学、高知工科大学、国学院大学、関西学院大学、京都工芸繊維大学、明治大学、名城大学、三重大学、室蘭工業大学、奈良女子大学、お茶の水女子大学、大分大学、岡山理科大学、大阪工業大学、大阪医科薬科大学、立教大学、立命館大学、龍谷大学、佐賀大学、埼玉大学、芝浦工業大学、島根大学、静岡大学、上智大学、帝京大学、東邦大学、東京都市大学、東京電機大学、東京農業大学、東京工科大学、鳥取大学、富山県立大学、東洋大学、福井大学、兵庫大学、宮崎大学、静岡大学、琉球大学、山梨大学、宇都宮大学、山口大学、秋田県立大学、朝日大学、足利大学、羽衣国際大学、白鴎大学、広島国際大学、北見工業大学、神戸学院大学、駒澤大学、甲南大学、共愛学園前橋国際大学、京都産業大学、武庫川女子大学、武蔵野大学、名古屋商科大学、新潟医療福祉大学、追手門学院大学、立命館アジア太平洋大学、専修大学、椙山女学園大学、拓殖大学、総合研究大学院大学、滋賀県立大学、東北学院大学、東京外国語大学
バナー写真 : 東京大学本郷キャンパスのイチョウ並木（PIXTA）