日本の大学ランキング、いまだ旧帝大がブランド力をみせつける。トップ3の東北大学、東京大学、大阪大学は前年と変わらず。私立大学では国際基督教大学が初のトップ10圏内に食い込んだ。

英国の教育専門誌タイムズ・ハイヤー・エデュケーション（THE）がまとめた「世界大学ランキング日本版2023」で、東北大学が4年連続の総合トップとなった。東京大は前年に続き2位。前年同率3位だった大阪大学と東京工業大学は僅差で3位、4位となった。旧・帝国大学7校は8位までに入り、依然としてアカデミックの世界で高い存在感を誇る。私立大学では、国際基督教大学が順位を2つ上げて初めてトップ10入り。トップ20までに入った私大は3校だけだった。

日本版調査にはベネッセが協力。「教育リソース」「教育充実度」「教育成果」「国際性」の4分野16項目をポイント化して比較している。

分野別にみると旧帝大を中心とする国立大学は、「教育リソース」「教育成果」で上位を占める一方で、外国人教員・外国人学生の比率など「国際性」では、東北大が11位に食い込んだのが最高位で、私大に大きく水をあけられる結果となった。

日本の大学「教育リソース」トップ10

順位（前年順位） 大学名 1（2） 東京医科歯科 2（1） 東京 3（4） 京都府立医科 4（5） 浜松医科 5（6） 東北 6（=8） 京都 7（=8） 東京医科 8（10） 滋賀医科 9（―） 和歌山県立医科 10（12） 愛知医科 出典：THE

日本の大学「教育充実度」トップ10

順位（前年順位） 大学名 1（2） 国際基督教 2（1） 国際教養 3（3） 立命館アジア太平洋 4（19） 一橋 4（=9） 神田外語 6（6） 東京工業 7（=9） 東京 8（=4） 東京外国語 9（=4） 東北 10（12） 九州

出典：THE

日本の大学「教育成果」トップ10

順位（前年順位） 大学名 1（1） 京都 2（3） 東北 3（4） 名古屋 4（7） 九州 5（6） 大阪 6（2） 北海道 7（5） 東京 8（8） 東京工業 =9（10） 慶応義塾 =9（9） 早稲田

出典：THE

日本の大学「国際性」トップ10

順位（前年順位） 大学名 1（1） 立命館アジア太平洋 2（2） 国際基督教 3（3） 大阪女学院 4（7） 関西外国語 5（4） 宮崎国際 6（5） 創価 7（20） 京都外国語 8（8） 上智 9（=12） 麗澤 10（14） 福岡女子

出典：THE

バナー写真：東北大学片平キャンパス（PIXTA）