日本の大学ランキング、いまだ旧帝大がブランド力をみせつける。トップ3の東北大学、東京大学、大阪大学は前年と変わらず。私立大学では国際基督教大学が初のトップ10圏内に食い込んだ。
英国の教育専門誌タイムズ・ハイヤー・エデュケーション（THE）がまとめた「世界大学ランキング日本版2023」で、東北大学が4年連続の総合トップとなった。東京大は前年に続き2位。前年同率3位だった大阪大学と東京工業大学は僅差で3位、4位となった。旧・帝国大学7校は8位までに入り、依然としてアカデミックの世界で高い存在感を誇る。私立大学では、国際基督教大学が順位を2つ上げて初めてトップ10入り。トップ20までに入った私大は3校だけだった。
日本版調査にはベネッセが協力。「教育リソース」「教育充実度」「教育成果」「国際性」の4分野16項目をポイント化して比較している。
分野別にみると旧帝大を中心とする国立大学は、「教育リソース」「教育成果」で上位を占める一方で、外国人教員・外国人学生の比率など「国際性」では、東北大が11位に食い込んだのが最高位で、私大に大きく水をあけられる結果となった。
日本の大学「教育リソース」トップ10
|順位（前年順位）
|大学名
|1（2）
|東京医科歯科
|2（1）
|東京
|3（4）
|京都府立医科
|4（5）
|浜松医科
|5（6）
|東北
|6（=8）
|京都
|7（=8）
|東京医科
|8（10）
|滋賀医科
|9（―）
|和歌山県立医科
|10（12）
|愛知医科
出典：THE
日本の大学「教育充実度」トップ10
|順位（前年順位）
|大学名
|1（2）
|国際基督教
|2（1）
|国際教養
|3（3）
|立命館アジア太平洋
|4（19）
|一橋
|4（=9）
|神田外語
|6（6）
|東京工業
|7（=9）
|東京
|8（=4）
|東京外国語
|9（=4）
|東北
|10（12）
|九州
出典：THE
日本の大学「教育成果」トップ10
|順位（前年順位）
|大学名
|1（1）
|京都
|2（3）
|東北
|3（4）
|名古屋
|4（7）
|九州
|5（6）
|大阪
|6（2）
|北海道
|7（5）
|東京
|8（8）
|東京工業
|=9（10）
|慶応義塾
|=9（9）
|早稲田
出典：THE
日本の大学「国際性」トップ10
|順位（前年順位）
|大学名
|1（1）
|立命館アジア太平洋
|2（2）
|国際基督教
|3（3）
|大阪女学院
|4（7）
|関西外国語
|5（4）
|宮崎国際
|6（5）
|創価
|7（20）
|京都外国語
|8（8）
|上智
|9（=12）
|麗澤
|10（14）
|福岡女子
出典：THE
バナー写真：東北大学片平キャンパス（PIXTA）