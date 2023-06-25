從防寒保暖到無性別化人文關懷，女生也可以選擇長褲作校服

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或許很多人都有學生時代圍繞校服裙裝下擺的長度或襯衫蝴蝶結的打法和老師拉開過「攻防戰」的記憶。如今，國中生、高中生的校服已出現了一些變化。女生可以選擇西式便褲，也可以按照自己心情選擇佩戴領帶或蝴蝶結。我們正在走向不會強制要求女生「有女生的樣子」、男生「有男生的樣子」的時代。

主要學生校服製造企業菅公學生服公司（本公司位於岡山市，以下簡稱菅公學生服）發佈消息稱，截至2023年，採用女式長褲作為學生校服的新增學校數量累計達到3041所。

菅公學生服1996年前後開始製造和銷售女生便褲。起初只有北海道和長野縣等寒冷地區的少量學校採用，主要是為了防寒保暖和便於騎自行車上下學。之後20年間，採用褲裝的新增學校數量一直停留在每年幾十所的水準，但2019年首次突破100所大關後，呈現出迅猛成長之勢。2022年和2023年分別達到了799所和832所（國中641所、高中173所，其他18所）。

過去，男生立領西服和女生水手服一直是校服的經典款式，但隨著無性別化潮流的興起並顧及到LGBTQ等性少數群體，採用男女通用設計的西裝上衣作為校服的學校越來越多。同時，近年來排除性別造成的固定思維，給予學生選擇空間，允許自由選擇短裙或長褲、蝴蝶結或領帶的學校數量也在迅速增多。

為了保證一套校服可以每天連續穿著，需要結實的布料、不會綻線的先進縫製技術。由於要在新學期開始前的短短數月內，完成從量尺寸到修改調整大小等一系列工序，包括大型生產設備、承包商等在內，需要確保熟練技術工參與製作，即使成本很高，也只能在國內生產。因此，長久以來就有校服生產傳統的岡山縣，在全國的市場份額上佔有絕對優勢。

岡山縣校服出貨金額占比

女生

分類 出貨金額（百萬日圓） 全国份額占比（%） 上裝、外套類 2,638 37.4 裙裝、褲裝 2,541 45.4

男生

分類 出貨金額（百萬日圓） 全国份額占比（%） 上裝、外套類 22,714 67.5 褲裝 5,300 81.6

出處：2015年工業統計調查

標題圖片：PIXTA