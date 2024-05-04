年收超千萬日圓人群中的8成正在投資

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近日一份針對年收入超過1000萬日圓人群的調查顯示，其中80%的人在做投資，但其中55%的人並不信任他們的證券公司或銀行員。

投資理財顧問企業FAMORE（總公司位於大阪市）針對1005名年收入超過1000萬日圓的人士實施了《投資與金融意識狀況調查》。結果顯示，整體上有大約80%的受訪者都進行了投資。作為投資對象，選擇「股票」的受訪者最多，占比為62.9%，其次是「投資信託」（47.4%）、「外幣存款」（17.4%）。

針對目前未進行任何投資的210人，當被問及原因時，表示「缺乏相關知識／不知道怎麼做」的人最多，占比為44.3%；其次是「擔心虧本」（40.5%）、「懷疑是否真的能賺到」（28.1%）。沒有投資的人似乎多數屬於謹慎派。

關於省錢和節稅的辦法，選擇「利用NISA制度」的受訪者最多，占比為45.2%。其次是「調整保險」（29.1%）、「利用iDeCo制度」（27.1%）。NISA是一種個人儲蓄帳戶制度，旨在鼓勵長期投資，理財收益可享受免稅待遇；iDeCo是一種個人養老金帳戶制度，除了公共養老金外，還可以存放各種保險發放的個人養老金，所有本金可以享受全額收入稅基抵扣，理財收益也無需納稅。從調查結果可以看出，人們試圖有效運用制度規則，實現穩健理財。

關於是否信任證券公司和銀行員方面，「信任」和「比較信任」的受訪者比例合計為45.1%，還不到半數。

標題圖片：PIXTA