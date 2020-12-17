冬季的氣候

當路邊樹上的葉子零落，第一陣北風「木枯1號」(*1)嗖嗖吹來時，日本的冬天就來臨了。日本的氣象廳規定，從12月到2月是日本的冬天。

日本冬季的一大特點，是以綿延於國土中央的山脈為界，東西兩側的氣候大不相同。從亞歐大陸吹來的濕冷季風跨越日本海，遇到中央山脈的阻擋，給日本海沿岸地區帶來雨雪天氣。而乾冷的風越過山巒後，太平洋沿岸和瀨戶內海地區就會比較乾燥，豔陽高照的晴天居多。

從年末開始為迎新年而奔忙

日本傳統曆法稱12月為「師走」，這是一個比喻的說法，意思是到了12月，平日裡淡定從容的僧侶也步履匆匆，忙得不可開交。家電商場擺滿了被爐等取暖設備和加濕器。藥妝店則開始上架暖暖包，而且大小、用途各種各樣，有的還能放進鞋子裡暖腳。





進入11月，年末也就不遠了，各種迎新準備也陸陸續續開始。印有新一年生肖的「有獎賀年卡」在全國發售。日本的郵政系統非常方便，只要在12月25日把賀年卡扔進郵筒裡，第二年1月1日，你的新年祝福就會準時遞送到收信人手中。不過最近越來越多的日本人圖省事，不再寫賀年卡了，而是發送「賀年郵件」或「賀年推特」。

到了12月，同事朋友之間便開始張羅「忘年會」，相互慰勞這一年的辛苦，挑頭張羅的人忙得焦頭爛額。霓虹燈給街道披上五彩盛裝，神戶彩燈、東京丸之內的彩燈、原宿和表參道的彩燈等，都吸引了大量前來打卡的遊客。





在日本，耶誕節與其說是宗教節日，倒是更像一場熱鬧的活動。買來早早就預約好的炸雞，全家圍在一起美餐；情侶們則喜歡去餐廳共用聖誕大餐。日本的西式糕點店，最早想出了賣聖誕蛋糕的主意，受此影響，每到耶誕節，日本人就有了要吃鮮奶油加草莓的紅白色奶油蛋糕的習慣。





冬至這一天，為了祈禱健康，日本人會泡個熱水裡浮著柚子的「柚子澡」。各家各戶為了迎接年神降臨，要在12月31日除夕之前做完大掃除，並準備好門松、草繩裝飾物、鏡餅、祝箸，當然還有新年傳統佳餚「御節料理（年節菜）」、美酒、年糕、年糕湯等。御節料理是事先做好的，這樣過年期間就不用生火也有吃的了，是一種傳統的日餐，不過最近義大利風味、法國風味、中國風味的御節料理也很受歡迎。去老字型大小和食餐廳和商場預約購買的人也很多。有名氣的店家很快就會被預約一空。





正月用來裝飾的吉祥植物有松、竹、梅、草珊瑚、朱砂根、菊花等。水仙、山茶花、福壽草、雪花蓮、香氣襲人的臘梅等也都是日本冬季的花卉。





從1951年起，每年大年夜裡電視會播出「NHK紅白歌唱大賽」節目。女性組成的紅隊和男性組成的白隊同臺獻藝，一決高下。作為一年最後的收尾，日本人要吃細長的「跨年蕎麥面」，用來祈願長命百歲。跨年的時候，寺廟鐘聲齊鳴，一共要擊響108次，意味著人類所有煩惱隨著鐘聲消逝。有些寺廟還讓前來祭拜的人體驗敲鐘。



