冬日風情社會 文化
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冬季的氣候
當路邊樹上的葉子零落，第一陣北風「木枯1號」(*1)嗖嗖吹來時，日本的冬天就來臨了。日本的氣象廳規定，從12月到2月是日本的冬天。
日本冬季的一大特點，是以綿延於國土中央的山脈為界，東西兩側的氣候大不相同。從亞歐大陸吹來的濕冷季風跨越日本海，遇到中央山脈的阻擋，給日本海沿岸地區帶來雨雪天氣。而乾冷的風越過山巒後，太平洋沿岸和瀨戶內海地區就會比較乾燥，豔陽高照的晴天居多。
從年末開始為迎新年而奔忙
日本傳統曆法稱12月為「師走」，這是一個比喻的說法，意思是到了12月，平日裡淡定從容的僧侶也步履匆匆，忙得不可開交。家電商場擺滿了被爐等取暖設備和加濕器。藥妝店則開始上架暖暖包，而且大小、用途各種各樣，有的還能放進鞋子裡暖腳。
進入11月，年末也就不遠了，各種迎新準備也陸陸續續開始。印有新一年生肖的「有獎賀年卡」在全國發售。日本的郵政系統非常方便，只要在12月25日把賀年卡扔進郵筒裡，第二年1月1日，你的新年祝福就會準時遞送到收信人手中。不過最近越來越多的日本人圖省事，不再寫賀年卡了，而是發送「賀年郵件」或「賀年推特」。
到了12月，同事朋友之間便開始張羅「忘年會」，相互慰勞這一年的辛苦，挑頭張羅的人忙得焦頭爛額。霓虹燈給街道披上五彩盛裝，神戶彩燈、東京丸之內的彩燈、原宿和表參道的彩燈等，都吸引了大量前來打卡的遊客。
在日本，耶誕節與其說是宗教節日，倒是更像一場熱鬧的活動。買來早早就預約好的炸雞，全家圍在一起美餐；情侶們則喜歡去餐廳共用聖誕大餐。日本的西式糕點店，最早想出了賣聖誕蛋糕的主意，受此影響，每到耶誕節，日本人就有了要吃鮮奶油加草莓的紅白色奶油蛋糕的習慣。
冬至這一天，為了祈禱健康，日本人會泡個熱水裡浮著柚子的「柚子澡」。各家各戶為了迎接年神降臨，要在12月31日除夕之前做完大掃除，並準備好門松、草繩裝飾物、鏡餅、祝箸，當然還有新年傳統佳餚「御節料理（年節菜）」、美酒、年糕、年糕湯等。御節料理是事先做好的，這樣過年期間就不用生火也有吃的了，是一種傳統的日餐，不過最近義大利風味、法國風味、中國風味的御節料理也很受歡迎。去老字型大小和食餐廳和商場預約購買的人也很多。有名氣的店家很快就會被預約一空。
正月用來裝飾的吉祥植物有松、竹、梅、草珊瑚、朱砂根、菊花等。水仙、山茶花、福壽草、雪花蓮、香氣襲人的臘梅等也都是日本冬季的花卉。
從1951年起，每年大年夜裡電視會播出「NHK紅白歌唱大賽」節目。女性組成的紅隊和男性組成的白隊同臺獻藝，一決高下。作為一年最後的收尾，日本人要吃細長的「跨年蕎麥面」，用來祈願長命百歲。跨年的時候，寺廟鐘聲齊鳴，一共要擊響108次，意味著人類所有煩惱隨著鐘聲消逝。有些寺廟還讓前來祭拜的人體驗敲鐘。
(*1) ^ 從晚秋向初冬過渡之時第一股吹到日本的風速超過8m/秒的偏北風——譯注
辭舊迎新
大年夜到元旦這段時間，為祈禱新年平安，有人去登山看新年的第一個日出，也有人去海邊或湖邊，看新年的紅日從水平線上升起。東京澀谷全向十字路口則擠滿來前來新年倒計時的年輕人和遊客。零點鐘聲敲響時，大家互道「新年快樂」。除夕夜公共交通系統整夜無休，前去神社佛閣「初詣（新年第一次參拜——譯注）」的人排起長隊望不見首尾。人們或求籤占卜，向神靈問卜新一年的運勢，或買個「繪馬」寫下心願，再或求個護身符等。孩子們則翹首期盼大人發壓歲錢。百貨公司和量販店會出售「福袋」，袋子裡商品的價值是定價的5到10倍，所以新年頭一天開門營業，常常會被蜂擁而入的消費者們搶購一空。
新年假期即將結束的時候，日本人還有喝七草粥的習俗。粥裡放7種初春的鮮嫩蔬菜，據說對胡吃海塞後疲憊不堪的腸胃可以起到滋養作用。喝一點溫熱（35度到50度）的日本酒也很不錯。
1月的第二個星期一是成人節。年滿20歲的人都會收到當地政府發來的成人儀式邀請函。年輕人盛裝打扮，或穿振袖或著袴裝，慶祝自己長大成人。
火山的饋贈——溫泉讓身心都暖烘烘
冬季是特別能夠體會到溫泉美好的季節。在屋外泡露天溫泉是冬季特有的玩法。1975年由33家天然溫泉旅館組成的「日本秘湯保護會」，如今註冊會員已經增加到185家，吸引了眾多溫泉迷。它提供一些優惠服務，比如集齊10個印章，就可以在蓋章的旅館中任選一家免費住上一晚。熱愛溫泉的不只人類。在長野縣地獄谷野猿公苑，可以看到日本獼猴泡在溫泉裡面露笑容的小模樣，各地的水豚溫泉也能看到水豚擠在溫泉裡，露出一臉心滿意足的表情。
專屬冬季的觀光景點
在日本中部日本海沿岸的「北陸」地區，從11月起，為了保護樹木不被積雪壓垮，要進行一種稱為「雪吊」的操作，最有名的是金澤市「兼六園」的「雪吊」。以長野縣、新潟縣、山形縣、宮城縣、北海道為代表，日本全國各地的雪山也熱鬧非凡，一齊迎來無數滑雪、滑雪板和越野滑雪好愛者。北海道札幌市的札幌雪祭、北海道釧路濕原的丹頂鶴也是冬季觀光的打卡項目。
冬天吃才夠味的食材
冬季的近海魚都膘肥體壯，非常可口。寒鰤魚、安康魚、金目鯛、河豚、螃蟹、生蠔都是冬季的典型海鮮，跟白菜、蔥、白蘿蔔等冬季蔬菜一起扔進湯鍋裡加熱調味，不用說好做又好吃，保證讓你吃得渾身暖和，營養也很豐富。魚丸、白蘿蔔、雞蛋、海帶等小火慢燉出的關東煮不僅便利商店有賣，還可以自己在家做了「囤」起來。
在表示季節變化的「節分」2月3日當天，日本人會一邊喊著「鬼怪出去，福氣進來」，一邊向戴有鬼面具的人撒豆子，然後對著吉利的方向吃一種叫做「惠方卷」的大壽司卷，以此來祈福。
2月14日情人節，女生要送男生巧克力，這個習俗是日本獨有的。從1960年前後開始，巧克力公司的市場行銷大獲成功，從此這個獨特習俗就在日本扎了根。日本巧克力可哥協會稱，情人節的巧克力銷量占全年的一到兩成。最近越來越多的人開始給自己買相對高檔的巧克力，來褒獎和疼愛下自己。
標題圖片：長野縣地獄谷野猿公苑裡泡溫泉的日本獼猴 （PIXTA）