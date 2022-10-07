日臺斷交50年10大新聞

日臺斷交半世紀

日本和臺灣失去邦交關係，過了50年。其間的交流及來往沒有中斷過。以下為nippon.com挑選的10大新聞。

1972年9月29日 日臺斷交

田中角榮政權與中華人民共和國（中國）建交，與中華民國（臺灣）斷交。即便日臺間失去了邦交關係，在經濟、貿易、技術、文化的實務上，關係仍舊持續。

1979年12月31日 翁倩玉榮獲日本唱片大獎、參加NHK紅白歌唱大賽

臺灣出身的翁倩玉，以「愛的迷戀」銷售200萬張唱片，榮獲日本唱片大獎，並受邀參加NHK紅白歌唱大賽。

1994年4月24日 《週刊朝日》開始刊載李登輝和司馬遼太郎的對談

前總統李登輝和作家司馬遼太郎的對談於《週刊朝日》1994年5月6、13日號刊載（收錄在司馬遼太郎《街道漫步 臺灣紀行》）。李前總統的「生為臺灣人的悲哀」一詞在各界引起反響。

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1998年5月30日 日本臺灣學會成立

為了促進日本的臺灣研究的充實及發展，日本臺灣學會正式成立，若林正丈先生就任第一任理事長。成立大會當天有200人以上出席，充分展現對臺灣的關注。

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2001年4月22日 前總統李登輝為就醫治療訪日

4月22日至26日，前總統李登輝因心臟病治療訪問了岡山縣倉敷市。中國方面質疑此行為政治目的而反對訪日，日本政府內也部分出現慎重論調。但最終以人道措施發行簽證。

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2007年3月2日 臺灣高鐵全線開通

臺灣高鐵全線開通，北從板橋南至左營，為首次在海外採用日本新幹線技術的高速鐵路。該列車「700T型」是以東海道、山陽新幹線的700系列為基礎進行研發的列車。

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2011年3月11日 東日本大地震

東日本大地震發生。3月14日，來自臺灣的28名救難隊抵達日本。4月13日，來自臺灣的捐款達到140億日圓，居世界之冠。5月3日，由日本民間人士出資，題名為「謝謝台灣」的廣告在《聯合報》、《自由時報》刊載。捐款累積達到200億日圓（當時匯率）。

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2013年4月10日 簽署日臺漁業協議

日本與臺灣簽署了多年來懸而未決的日臺漁業協議。日臺雙方維持各自對主權的主張，針對非領土領海的空間，以及日中漁業協議規定的北緯27度以南海域，確定了日臺雙方的漁業權。

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2021年6月4日 日本向臺灣提供COVID-19疫苗

對於苦於無法取得COVID-19疫苗的臺灣，日本政府無償提供阿斯特捷利康（AZ）製疫苗124萬次分。之後也持續提供，共計6批、總計高達420萬次。

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2022年7月8日 安倍前首相溘逝

為參議院選舉助選而訪問奈良的前首相安倍晉三遭到槍擊溘逝。當夜，臺北101點亮了「敬悼安倍首相」「台灣永遠的朋友」「感謝安倍首相」「對台灣支持和友誼」等文字。11日，賴清德副總統緊急飛往日本弔問。9月24日，在高雄的安倍銅像亦完成。

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標題圖片：2021年7月15日，衛生福利部長陳時中來到桃園機場迎接並表示感謝來自日本提供的COVID-19疫苗［衛生福利部提供］（時事）