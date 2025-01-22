大リーグで大きな功績を残したイチロー氏が、日本人選手として初めて米野球殿堂入りを果たした。
米野球殿堂は2025年1月21日（現地時間）、19年に引退したイチロー氏（マリナーズ球団会長付特別補佐兼インストラクター）の殿堂入りを発表した。日本人選手では初めて。
イチロー氏の大リーグ通算成績
|試合数
|2653
|打数
|9934
|安打
|3089
|本塁打
|117
|打点
|780
|打率
|.311
|盗塁
|509
出所：MLB.com
01年に大リーグでデビューしたイチロー氏は、10年連続で200本以上の安打を放ち、04年にはジョージ・シスラーの持つ大リーグ記録を84年ぶりに更新する262安打をマークした。大リーグ通算2653試合で9934打数3089安打、117本塁打、780打点、打率3割1分1厘、509盗塁を記録。リーグ最多安打は7度、ゴールドグラブ賞には01年から10年連続で選ばれた。
野球殿堂入りにあたっては、大リーグで10年以上プレーした選手が引退後5年で選考対象となる。全米野球記者協会（BBWAA）に10年以上在籍する記者による投票が行われ、75％以上の票を得た候補者が選ばれる。日本人選手では過去、野茂英雄氏、松井秀喜氏も候補者にノミネートされた。
イチロー氏 大リーグでの歩み
|2001（SEA）
|新人王とMVP（最優秀選手）を同時受賞。ゴールドグラブ賞
|2002（SEA）
|ゴールドグラブ賞
|2003（SEA）
|ゴールドグラブ賞
|2004（SEA）
|ゴールドグラブ賞、大リーグのシーズン最多安打記録
|2005（SEA）
|ゴールドグラブ賞
|2006（SEA）
|ゴールドグラブ賞
|2007（SEA）
|ゴールドグラブ賞
|2008（SEA）
|ゴールドグラブ賞
|2009（SEA）
|ゴールドグラブ賞
|2010（SEA）
|ゴールドグラブ賞
|2011（SEA）
|大リーグデビュー10年
|2012（SEA、NYY）
|シーズン途中にヤンキースへ移籍
|2013（NYY）
|日米通算4000安打
|2014（NYY）
|オフにフリーエージェント（FA)
|2015（MIA）
|マーリンズへ移籍
|2016（MIA）
|史上30人目の3000安打、史上38人目の500盗塁
|2017（MIA）
|右翼手として4000刺殺
|2018（SEA）
|マリナーズへ復帰
|2019（SEA）
|開幕シリーズで引退表明
*カッコ内は所属チーム。「SEA」はマリナーズ、「NYY」はヤンキース、「MIA」はマーリンズ
出所：MLB.com
バナー写真：マリナーズ時代のイチロー選手。打席でバットを立てるルーティーンがおなじみだった＝2012年5月3日、米フロリダ州セントピーターズバーグ（REUTERS/Brian Blanco）