大リーグで大きな功績を残したイチロー氏が、日本人選手として初めて米野球殿堂入りを果たした。

米野球殿堂は2025年1月21日（現地時間）、19年に引退したイチロー氏（マリナーズ球団会長付特別補佐兼インストラクター）の殿堂入りを発表した。日本人選手では初めて。

イチロー氏の大リーグ通算成績

試合数 2653 打数 9934 安打 3089 本塁打 117 打点 780 打率 .311 盗塁 509

出所：MLB.com

01年に大リーグでデビューしたイチロー氏は、10年連続で200本以上の安打を放ち、04年にはジョージ・シスラーの持つ大リーグ記録を84年ぶりに更新する262安打をマークした。大リーグ通算2653試合で9934打数3089安打、117本塁打、780打点、打率3割1分1厘、509盗塁を記録。リーグ最多安打は7度、ゴールドグラブ賞には01年から10年連続で選ばれた。

野球殿堂入りにあたっては、大リーグで10年以上プレーした選手が引退後5年で選考対象となる。全米野球記者協会（BBWAA）に10年以上在籍する記者による投票が行われ、75％以上の票を得た候補者が選ばれる。日本人選手では過去、野茂英雄氏、松井秀喜氏も候補者にノミネートされた。

イチロー氏 大リーグでの歩み

2001（SEA） 新人王とMVP（最優秀選手）を同時受賞。ゴールドグラブ賞 2002（SEA） ゴールドグラブ賞 2003（SEA） ゴールドグラブ賞 2004（SEA） ゴールドグラブ賞、大リーグのシーズン最多安打記録 2005（SEA） ゴールドグラブ賞 2006（SEA） ゴールドグラブ賞 2007（SEA） ゴールドグラブ賞 2008（SEA） ゴールドグラブ賞 2009（SEA） ゴールドグラブ賞 2010（SEA） ゴールドグラブ賞 2011（SEA） 大リーグデビュー10年 2012（SEA、NYY） シーズン途中にヤンキースへ移籍 2013（NYY） 日米通算4000安打 2014（NYY） オフにフリーエージェント（FA) 2015（MIA） マーリンズへ移籍 2016（MIA） 史上30人目の3000安打、史上38人目の500盗塁 2017（MIA） 右翼手として4000刺殺 2018（SEA） マリナーズへ復帰 2019（SEA） 開幕シリーズで引退表明

*カッコ内は所属チーム。「SEA」はマリナーズ、「NYY」はヤンキース、「MIA」はマーリンズ

出所：MLB.com

バナー写真：マリナーズ時代のイチロー選手。打席でバットを立てるルーティーンがおなじみだった＝2012年5月3日、米フロリダ州セントピーターズバーグ（REUTERS/Brian Blanco）