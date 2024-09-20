大リーグ史上6人目にして、史上最速の40本塁打・40盗塁を達成したのが8月23日。そこから1カ月足らずで、前人未到の50本塁打・50盗塁を達成した大谷翔平選手。なにもかもが劇的すぎる偉業のほんの一部を振り返ってみた。
（注記 : 40本塁打・40盗塁達成時に公開した記事に、新たな項目を追加して再公開）
2024年9月19日
敵地マイアミでのマーリンズ戦に1番指名打者で出場し、大リーグ史上初のシーズン「50本塁打、50盗塁」を達成した。1回に盗塁を決めて今季50盗塁を達成、6回と7回に2打席連続アーチを放ち50本塁打。（2回に51盗塁達成、9回に51号本塁打）メジャー7年目で、いずれも自己最多。残り9試合、記録をどこまで伸ばすのか？
米大リーグで40本塁打・40盗塁以上を達成した選手
|年
|選手名
|本塁打 / 盗塁
|2024
|大谷翔平（ドジャース）
|51 / 51（9月19日時点）
|2023
|ロナルド・アクーニャ（ブレーブス）
|41 / 73
|2006
|アルフォンソ・ソリアーノ（ナショナルズ）
|46 / 41
|1998
|アレックス・ロドリゲス（マリナーズ）
|42 / 46
|1996
|バリー・ボンズ（ジャイアンツ）
|42 / 40
|1988
|ホセ・カンセコ（アスレチックス）
|42 / 40
2024年8月30日
ダイヤモンドバックス戦に1番指名打者で出場、メジャー史上初の「43本塁打・43盗塁」に到達した。
〈番外〉2024年8月28日
愛犬デコピンが始球式に登場。
2024年8月23日
ロサンゼルスレイズ戦に1番指名打者で出場、メジャー史上6人目となるシーズン「40本塁打・40盗塁」を劇的なサヨナラ満塁弾で達成。日本選手では初の快挙。過去5人の達成者の中で最速で、前人未到の「50本塁打・50盗塁」にも期待がかかる
〈番外〉 2024年8月16日
愛犬のデコピンをあしらったスパイクで出場
2024年8月3日
アスレチックス戦に1番指名打者（DH）で出場、シーズン30本塁打・30盗塁を達成。日本選手で初めて。この日は3盗塁をマークし、33本塁打、31盗塁とした
〈番外〉 2024年7月16日
オールスター戦前のインタビューで、内側に愛犬のデコピンをあしらったジャケットを披露
2023年12月
ロサンゼルス・ドジャースに移籍。10年総額7億ドル（約1015億円）は大リーグのみならず、プロスポーツ史上最高の契約額
2023年11月16日
2021年以来2年ぶり2度目で、満票MVP。満票で2度の選出は史上初
2023年11月9日
自身のSNSで、日本全国の小学校約2万校に合わせて約6万個のグラブを寄贈すると発表した。「このグラブを使っていた子どもたちと、将来一緒に野球ができることを楽しみにしている」などと記した。
2023年10月1日
シーズン終了で日本選手初の本塁打王確定（途中から試合に出ていないのに！）
2023年9月
2度目の右ひじ手術
2023年8月9日
ジャイアンツ戦に投手兼指名打者で先発し、6回3安打1失点（自責点0）で10勝目（5敗）を挙げた。2年連続の同一シーズン2桁勝利・2桁本塁打は大リーグ史上初
2023年3月21日
投打「二刀流」の活躍で第5回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で「侍ジャパン」を優勝に導き、大会の最優秀選手（MVP）に選出される
2022年8月9日
アスレチックス戦で自身メジャー初の10勝到達。打者としても25号本塁打を放ち、1918年のベーブ・ルース以来、104年ぶりに同一シーズン2桁勝利、2桁本塁打の偉業を達成
2021年11月19日
満票でア・リーグMVPに選出される。日本人選手としては2001年のイチロー選手に続き2人目
2021年12月1日
毎年の世相を表す言葉を決める「2021ユーキャン新語・流行語大賞」（自由国民社『現代用語の基礎知識』選）の年間大賞に「リアル二刀流 / ショータイム」
2021年10月26日
投打にわたる「二刀流」の活躍でコミッショナー特別表彰。歴史的に意義のある功績や野球への貢献を顕彰するため1998年に創設。2005年にはシーズン最多安打記録を塗り替えたマリナーズのイチロー外野手が表彰された
2021年7月13日
米大リーグのオールスター戦で、史上初めて投打でメンバーに選ばれた大谷が、ア・リーグの先発投手として出場、1番指名打者としても出場
2018年11月12日
ベーブ・ルース以来の本格的な二刀流の実現で、ア・リーグの新人王に輝く
104試合の出場で22本塁打、61打点、打率2割8分5厘、投手としては10試合登板、4勝2敗、防御率3.31
2018年10月
右ひじ手術
2018年4月1日
大リーグ初登板・二刀流デビュー
2017年12月
エンゼルス入団
注記 : 40本塁打・40盗塁達成時に公開した記事に、新たな項目を追加して再公開する
バナー写真 : 大谷選手の偉業達成にファンも大盛り上がり（USA TODAY Sports via Reuters Connect）