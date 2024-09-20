大リーグ史上6人目にして、史上最速の40本塁打・40盗塁を達成したのが8月23日。そこから1カ月足らずで、前人未到の50本塁打・50盗塁を達成した大谷翔平選手。なにもかもが劇的すぎる偉業のほんの一部を振り返ってみた。

（注記 : 40本塁打・40盗塁達成時に公開した記事に、新たな項目を追加して再公開）

2024年9月19日

敵地マイアミでのマーリンズ戦に1番指名打者で出場し、大リーグ史上初のシーズン「50本塁打、50盗塁」を達成した。1回に盗塁を決めて今季50盗塁を達成、6回と7回に2打席連続アーチを放ち50本塁打。（2回に51盗塁達成、9回に51号本塁打）メジャー7年目で、いずれも自己最多。残り9試合、記録をどこまで伸ばすのか？

50号の本塁打を放つ（USA TODAY Sports via Reuters Connect）

米大リーグで40本塁打・40盗塁以上を達成した選手

年 選手名 本塁打 / 盗塁 2024 大谷翔平（ドジャース） 51 / 51（9月19日時点） 2023 ロナルド・アクーニャ（ブレーブス） 41 / 73 2006 アルフォンソ・ソリアーノ（ナショナルズ） 46 / 41 1998 アレックス・ロドリゲス（マリナーズ） 42 / 46 1996 バリー・ボンズ（ジャイアンツ） 42 / 40 1988 ホセ・カンセコ（アスレチックス） 42 / 40

2024年8月30日

ダイヤモンドバックス戦に1番指名打者で出場、メジャー史上初の「43本塁打・43盗塁」に到達した。

〈番外〉2024年8月28日

愛犬デコピンが始球式に登場。

デコピン始球式（USA TODAY Sports via Reuters Connect）

2024年8月23日

ロサンゼルスレイズ戦に1番指名打者で出場、メジャー史上6人目となるシーズン「40本塁打・40盗塁」を劇的なサヨナラ満塁弾で達成。日本選手では初の快挙。過去5人の達成者の中で最速で、前人未到の「50本塁打・50盗塁」にも期待がかかる

メジャー史上6人目の40本塁打・40盗塁達成（USA TODAY Sports via Reuters Connect）

大リーグ史上6人目の「40本塁打・40盗塁」を劇的なサヨナラ満塁本塁打で達成、チームメイトから手荒い祝福を受ける大谷選手（USA TODAY Sports via Reuters Connect）

〈番外〉 2024年8月16日

愛犬のデコピンをあしらったスパイクで出場

デコピンスパイク（USA TODAY Sports via Reuters Connect）

2024年8月3日

アスレチックス戦に1番指名打者（DH）で出場、シーズン30本塁打・30盗塁を達成。日本選手で初めて。この日は3盗塁をマークし、33本塁打、31盗塁とした

30本塁打・30盗塁達成 （USA TODAY Sports via Reuters Connect）

〈番外〉 2024年7月16日

オールスター戦前のインタビューで、内側に愛犬のデコピンをあしらったジャケットを披露

2023年12月

ロサンゼルス・ドジャースに移籍。10年総額7億ドル（約1015億円）は大リーグのみならず、プロスポーツ史上最高の契約額

ドジャース入団会見 （USA TODAY Sports via Reuters Connect）

2023年11月16日

2021年以来2年ぶり2度目で、満票MVP。満票で2度の選出は史上初

2023年11月9日

自身のSNSで、日本全国の小学校約2万校に合わせて約6万個のグラブを寄贈すると発表した。「このグラブを使っていた子どもたちと、将来一緒に野球ができることを楽しみにしている」などと記した。

2023年10月1日

シーズン終了で日本選手初の本塁打王確定（途中から試合に出ていないのに！）

2023年9月

2度目の右ひじ手術

2023年8月9日

ジャイアンツ戦に投手兼指名打者で先発し、6回3安打1失点（自責点0）で10勝目（5敗）を挙げた。2年連続の同一シーズン2桁勝利・2桁本塁打は大リーグ史上初

2023年3月21日

投打「二刀流」の活躍で第5回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で「侍ジャパン」を優勝に導き、大会の最優秀選手（MVP）に選出される

WBC優勝（USA TODAY Sports vis Reuters Connect）

2022年8月9日

アスレチックス戦で自身メジャー初の10勝到達。打者としても25号本塁打を放ち、1918年のベーブ・ルース以来、104年ぶりに同一シーズン2桁勝利、2桁本塁打の偉業を達成

2021年11月19日

満票でア・リーグMVPに選出される。日本人選手としては2001年のイチロー選手に続き2人目

大谷 MVPで号外（ロイター）

2021年12月1日

毎年の世相を表す言葉を決める「2021ユーキャン新語・流行語大賞」（自由国民社『現代用語の基礎知識』選）の年間大賞に「リアル二刀流 / ショータイム」

2021年10月26日

投打にわたる「二刀流」の活躍でコミッショナー特別表彰。歴史的に意義のある功績や野球への貢献を顕彰するため1998年に創設。2005年にはシーズン最多安打記録を塗り替えたマリナーズのイチロー外野手が表彰された

2021年7月13日

米大リーグのオールスター戦で、史上初めて投打でメンバーに選ばれた大谷が、ア・リーグの先発投手として出場、1番指名打者としても出場

2018年11月12日

ベーブ・ルース以来の本格的な二刀流の実現で、ア・リーグの新人王に輝く

104試合の出場で22本塁打、61打点、打率2割8分5厘、投手としては10試合登板、4勝2敗、防御率3.31

2018年10月

右ひじ手術

2018年4月1日

大リーグ初登板・二刀流デビュー

大リーグ初登板 2018年4月1日（USA TODAY via Reuters Connect）

2017年12月

エンゼルス入団

エンゼルス入団会見で背番号17のユニフォームに袖を通す（USA TODAY Sports via Reuters Connect）

注記 : 40本塁打・40盗塁達成時に公開した記事に、新たな項目を追加して再公開する

バナー写真 : 大谷選手の偉業達成にファンも大盛り上がり（USA TODAY Sports via Reuters Connect）