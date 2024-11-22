大谷翔平が米大リーグのナ・リーグ最優秀選手（MVP）に満票で選ばれた。DH（指名打者）としては初。

米大リーグ（MLB）は2024年11月21日（米国東部時間）、今季の最優秀選手（MVP）を発表し、大谷翔平はナ・リーグMVPに満票で選ばれた。指名打者（DH）では史上初めて。大谷はア・リーグのエンゼルスでプレーした21、23年にもMVPを獲得しており、両リーグでの受賞は58年ぶり2人目の快挙となった。

大谷は今季、史上初の「50本塁打・50盗塁」を達成。54本塁打、130打点を挙げてナ・リーグの本塁打王、打点王の2冠に輝いた。打率は3割1分で、パドレスのアラエズ（3割1分4厘）にわずかに及ばなかった。盗塁は59個で、レッズのデラクルーズ（67個）に次ぐ2位となった。

大谷翔平の主なリーグ1位記録

本塁打：54

打点：130

得点：134

長打数：99

塁打数：411

打席数：731

出塁率：.390

長打率：.646

本塁打率：11.78

OPS：1.036

出所：mlb.com

MLBの公式サイトによると、大谷は2冠の他にも多くの記録でリーグ1位となっている。得点、本塁打率（1本塁打当たりに要する打数）、OPS (出塁率＋長打率）などで2位に大きく差をつけている。右肘の手術を受けた影響で今季は打者に専念したことで記録ラッシュとなった。

バナー写真：ナ・リーグMVPに輝いた大谷翔平＝2024年10月30日、ニューヨークのヤンキースタジアム（USA TODAY Sports via Reuters Connect / Brad Penner-Imagn Images）