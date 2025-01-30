「なんだか、今日はいつものゴハンより高級な味わいがするニャー」「どうして、さつまいもがのっているワンダフルなケーキが出てきたんだろう？」ご本猫・ご本犬は自分の誕生日を知らなくても、飼い主はお祝いしたいのです！

アニコム損害保険が、同社の契約者向けアンケートサイトで2024年11月上旬に実施した調査で、82％のおうちで「大切なわが子（=ペット）の誕生日祝いをしている」ことが分かった。

お誕生日にしていることで多いのが、「プレゼント購入」や「記念撮影」。中には、「パーティー」を開いたり、「一緒にお泊り旅行」に出掛けるおうちも。

プレゼントは、「おやつ」「おもちゃ」が中心。わんこのおうちでは「バースデーケーキ」も多い。ペットグッズを扱う通販サイトなどでは、果物や野菜、肉などのペーストを中心に動物でも安心して食べられるケーキがラインナップされている。

ちなみに、ペットへのプレゼント費用のボリュームゾーンは1000～2000円台。

アンケート調査では、「ペットの誕生日を大げさに祝うことはないと思っていたが、実際に飼うと子ども以上の存在となり、子どもの時以上に祝うようになってしまった」「犬は、人の何倍ものスピードで年を取るので、誕生日は大切に過ごしたい」などのコメントが寄せられたという。

バナー写真 : PIXTA