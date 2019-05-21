飼い主に忠実な犬か？人間にこびない気ままな猫か？犬派と猫派の議論は尽きることはないが…どうも最近は猫派が優勢なよう。

ペットフード協会が毎年実施している全国犬猫飼育実態調査によると、2018年の全国推計飼育頭数は犬が890万3000頭、猫が964万9000頭で、前年に引き続き、猫が犬を上回った。このところ犬が減少する一方で、猫は緩やかな増加傾向にある。

世代別の飼育状況を見ると、猫はどの世代も飼育率の経年変化が少ないのに対して、犬は50歳代、60歳代で年を追うごとに飼育率が低下している。犬・猫とも9割前後が室内飼いだが、犬は散歩が必要なため、中高年の飼い主にとっては、負担となっているようだ。

また、1カ月あたりの支出総額（医療費等を含む）は、犬が1万1480円に対して、猫が7521円と大きな開きがある。1年間の動物病院の受診回数も犬の4.36回に対して、猫は2.37回と少なく、手間もお金もかからないという点では、人間にとって都合のいいパートナーということかもしれない。

寿命は犬が平均14.3歳で、小型犬ほど長生き。猫は平均15.3歳で、外に出ない完全室内飼いの方が長生きだった。

犬・猫の飼育数トップ5

犬（％） 猫（％） チワワ（14.0） 雑種（77.5） ミニチュアダックスフント（13.0） アメリカンショートヘア（3.9） トイ・プードル（11.7） スコティッシュフォールド（2.7） 雑種（9.9） ベルシャ（1.8） 柴（9.4） ロシアンブルー（1.7）

出所 : ペットフード協会

バナー写真 :PIXTA