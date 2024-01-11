15歳のおじいわん（高齢犬）の平均年間診療費は約24万円。もしかして、人間よりも医療費がかかるかも…。ペットは家族、いつまでも長生きしてほしい。だからこそ、最期まで飼う覚悟と試算が必要。

アニコムホールディングス（本社東京）が同社のペット保険契約を基に算出した2021年度の犬の平均寿命は14.2歳（前年度比＋0.1）、猫の平均寿命は14.7歳（同＋0.3）で、人間と同様にペットも長寿化が進んでいる。

そして、人間と同じように高齢化すればするほど医療にはお金がかかる。同社がまとめた年齢別の年間の平均診療費は、犬は1歳5万956円に対して、15歳で23万9810円。猫は1歳4万593円に対して、15歳18万1132円。1歳と15歳では、犬は4.7倍、猫は4.5倍も費用がかかるようになる。子犬・子猫を見て、「かわいい！」という気持ちだけで飼うことはできない。

アニコム家庭動物白書では、高齢犬・高齢猫に多い疾患や、死因や死亡率など詳しいデータを紹介している。白書は無料でダウンロードすることができる。

アニコム家庭動物白書

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