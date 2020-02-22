2月22日はにゃんにゃんにゃんで猫の日。「自由気まま」の代名詞だった猫も、最近は飼い主から管理される時代になっているとか…。
2月22日はにゃん（2）にゃん（2）にゃん（2）の語呂合わせで「猫の日」。
ペット保険のアニコム損害保険（本社東京）がまとめた、「人気猫種ランキング2020」によると、スコティッシュ・フォールドが2009年から12年連続の首位となった。トップ３の「スコ」「マンチカン」「アメショ」で4割を占め、人気が集中している。
|猫種
|割合
|1
|スコティッシュ・フォールド
|18.1
|2
|マンチカン
|11.2
|3
|アメリカン・ショートヘア
|9.9
|4
|混血猫
|9.4
|5
|ノルウェージャン・フォレスト・キャット
|7.3
|6
|ブリティッシュ・ショートヘア
|6.5
|7
|ラグドール
|5.0
|8
|ベンガル
|4.5
|9
|メイン・クーン
|3.4
|10
|ロシアンブルー
|3.3
出所 : アニコム人気猫種ランキング2020
人気の名前は総合で「ムギ」がトップ。メスの2位、オスの5位と性別にかかわらず付けられているのは、「小麦」の連想から、茶色の毛色の猫を呼ぶのに、しっくりくるからだろうか。
人気の名前ランキング
|総合
|メス
|オス
|1
|ムギ
|モモ
|レオ
|2
|レオ
|ムギ
|ソラ
|3
|ソラ
|ココ
|マル
|4
|マル
|リン
|コテツ
|5
|ココ
|キナコ
|ムギ
出所 : アニコム猫の名前ランキング2020
昭和の時代は、飼い猫は家の中と外を自由に行き来するのが当たり前だった。朝からフラフラと出掛けて、近所の庭に入り込んでおやつをもらったり、野良猫とケンカしたりするのも珍しくはなかった。しかし、事故や病気から守るため室内飼いが推奨されるようになり、アニコムの調査ではいまや、99.5％が室内飼いになっているという。
最近は、飼い主の外出中もセンサーと小型カメラとで行動を見守る健康管理グッズが相次いで登場。中でも、猫がトイレに入ると自動的に動画撮影を開始し、体重や尿量、排せつの間隔を計測するハイテクトイレは、慢性腎疾患や慢性腎不全などの初期症状をモニターできるとして注目されている。猫が自由きままでいられた時代は終わり、トイレの中まで監視されるほど、文字通り、猫っかわいがりされるようになっている。
バナー写真 : ぱくたそ