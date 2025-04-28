冷凍食品の利用頻度が高まっている。日本冷凍食品協会が冷凍食品の利用者にアンケート調査したところ、1年前に比べて「利用が増えた」と答えた人が2割強となった。野菜など生鮮品の価格上昇により、冷凍野菜の利用の伸びが目立った。

調査は2025年2月、冷凍食品を月1回以上利用している25歳以上の男女1250人を対象に、インターネットを通じて実施された。

冷凍食品を利用する頻度は男女とも「週2～3回」が最も多く、全体では29.6％を占めた。全体平均では週に1.8回の頻度で利用している。男女とも弁当を作っている人の利用頻度が高かった。

1年前と比較して利用頻度が「増えた」と回答した人は、女性が23.8％、男性が19.5％で、全体では21.7％だった。頻度が増えた理由（複数回答）を尋ねたところ、男女ともに「調理が簡単で便利」がトップとなった。女性について前回調査（2024年2月）と比較すると、「野菜などの生鮮食品の値上がり」を挙げた人は24.1％から33.6％へ約10ポイント増えた。

1年前と比べて利用頻度が増えた冷凍食品（複数回答）は、男女ともギョーザが最多だった。上位に入った品目のうち、冷凍野菜は男女で大きな差が表れた。

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