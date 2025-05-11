Согласно данным опроса Японской ассоциации производителей замороженных продуктов, более 20% респондентов ответили, что стали чаще употреблять замороженные продукты. Из-за роста цен на свежие продукты наблюдается заметный рост использования замороженных овощей.

Опрос проводился онлайн в феврале 2025 года и охватил 1250 мужчин и женщин в возрасте 25 лет и старше, употребляющих замороженные продукты не реже одного раза в месяц.

О частоте потребления замороженных продуктов как мужчины, так и женщины чаще всего отвечали «2-3 раза в неделю», в целом это составило 29,6% ответов, и в средний показатель составляет 1,8 раза в неделю. Такими продуктами часто пользовались как мужчины, так и женщины, которые сами готовили себе обеды.

23,8% женщин и 19,5% мужчин, в общей сложности 21,7% респондентов ответили, что стали использовать замороженные продукты чаще по сравнению с прошлым годом. На вопрос о причинах (допускалось несколько вариантов ответа) наиболее популярным ответом как среди мужчин, так и среди женщин был «легко и удобно готовить». Если сравнить данные ответов женщин, полученные в ходе предыдущего опроса, проводившегося в феврале 2024 года, то число назвавших в числе причин рост цен на свежие продукты питания, такие как овощи, увеличилось примерно на 10 пунктов, с 24,1% до 33,6%.

На вопрос о том, какие замороженные продукты они стали использовать чаще по сравнению с прошлым годом (допускалось несколько вариантов ответа), самым популярным выбором как среди мужчин, так и среди женщин оказались китайские пельмени гёдза. По потреблению наиболее популярных продуктов заметная разница между мужчинами и женщинами наблюдается в отношении замороженных овощей.

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме