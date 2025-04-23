「年商100億円」なんて中小企業経営者にとっては夢のような数字だけれど…実は、日本の全企業の100社に1社は年商100億円！？

帝国データバンクの調査で、2023年度決算（2023年4月期～2024年3月期、単体）時点で年商100億円以上の企業は全国に1万5159社あることが判明した。国内企業約149万社の1%に相当する。22年度（1万4569社）から590社増加した。

年商規模別では「100-200億円未満」7093社（構成比46.8％）が最も多く、「1000億円以上」は1688社（同11.1％）だった。また、100億円企業のうち常時雇用の従業員が2000人以下の「中堅企業」は5082社、「大企業」は886社が該当した。

業種別では、「卸売業」が4236社と最も多く、「製造業」が4007社と続いた。また、業種内の全企業に占める割合（出現率）も、「卸売業」2.60％が最も高く、次いで「製造業」2.57％。

都道府県別で最も多いのは「東京」6124社で、100億円企業の約4割が「東京都」に集中している。「大阪」1663社、「愛知」1062社と大都市圏が続く。 出現率（各都道府県内の全企業数に占める割合）は政令指定都市を擁する都道府県が高い傾向にあるが、地方圏では「富山」0.71％、「石川」0.69％、「長野県」「愛媛県」0.68％が上位だった。

代表者年齢別では、「60歳代」が最も多く4830社。数は少ないが、「30歳代」は173社、「30歳未満」は8社あることが判明した。

23年度以前3期の年商伸び率から、2024年度以降3期以内に100億企業となる可能性がある「ネクスト100億円」企業は2398社。24年度は610社、25年度は816社、26年度は972社が新たに100億円企業となる可能性を秘めているという。

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