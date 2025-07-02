他県へ本社や本社機能を移転する中小企業が増加し、中でも東京を離れる企業が目立っている。コロナ禍が終わり、リモートワークから都心への回帰が見込まれていたが、地価高騰や採用競争の激化を背景にむしろ都心離れが加速した。

東京商工リサーチの調査によると、2024年度に他の都道府県に本社を移転した企業は1万6271社と、前年度に比べ18.7％増加した。資本金1000万円以上が2割、1000万円未満が8割。業種別では、サービス業や情報産業、小売業が上位を占める。工場を保有する製造業と違い移転しやすいためだ。

都道府県別では、東京都が1158社の転出超（転出企業数が転入数を上回った状態）と、最も転出が多く、前年度（631社）から加速した。半面、埼玉県が250社の転入超（転入企業数が転出数を上回った状態）と、最も転入が多かったのに続き、2位千葉県、3位神奈川県となっており、都内から近隣県への転出が目立っている。

商工リサーチの担当者は、中小企業の動きについて「都内は賃料が高く収益で吸収するのが難しい。コロナ禍が終息しても、リモートワークを活かして都心から流出している」と説明する。また、都内は商品・サービス需要や人材も豊富な半面、他社との競争が激しいことから「中小企業の間では地方で市場開拓したり、人材を確保したりする動きが目立っている」という。

本社・本社機能の流入トップ5

1位 埼玉 250 2位 千葉 192 3位 神奈川 172 4位 群馬、長野 95 6位 茨城 88

出典：東京商工リサーチ

本社・本社機能の流出ワースト5

1位 東京 1158 2位 大阪 264 3位 愛知 20 4位 福島 10 5位 鳥取 8

出典：東京商工リサーチ

一方、地区別では、流入超（148社）が最も多かったのが九州。世界最大の半導体受託製造の台湾積体電路製造（TSMC）工場の熊本県への誘致が寄与して、全県で製造業や情報通信業などの企業を呼び込んだ。次いでトヨタ自動車やスズキなど製造業が盛んな中部（147社）が多かった。

【資料】

バナー写真：PIXTA