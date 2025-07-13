Cada vez más pymes trasladan sus sedes a otras prefecturas; muchas de ellas abandonan Tokio. Aunque se esperaba un retorno a la capital tras el fin de la pandemia y el teletrabajo, el alejamiento del centro de Tokio se ha acelerado debido al aumento de los precios del terreno y la intensificación de la competencia por el reclutamiento de trabajadores.

Según una encuesta de Tokyo Shōkō Research, 16.271 empresas trasladaron su sede a otras prefecturas en el año fiscal 2024, lo que supone un aumento del 18,7 % respecto al año anterior. El 20 % tenía un capital de 10 millones de yenes o más y el 80 % de menos de 10 millones. Por sectores, la industria de los servicios, la industria de las tecnologías de la información y la industria minorista fueron las principales. Esto se debe a que, a diferencia de la industria manufacturera, que cuenta con sus propias fábricas, son más faciles de deslocalizar.

Por prefecturas, Tokio registró el mayor número de diferencia saliente (el número de empresas que se trasladaron superó al de las que entraron), con 1.158 empresas, lo que supone una aceleración respecto al año anterior (631 empresas). Por otro lado, la prefectura de Saitama tuvo el mayor número de diferencia entrante (el número de empresas que entraron superó al número de las que salieron), con 250 empresas, seguida por la prefectura de Chiba en segundo lugar y la prefectura de Kanagawa en tercer lugar, siendo llamativa la emigración de Tokio a las prefecturas vecinas.

Un representante de Tokyo Shōkō Research explicó los movimientos de las pymes: “Los alquileres en Tokio son altos y difíciles de absorber con los ingresos. Aunque la pandemia del coronavirus ha terminado, las empresas siguen saliendo del centro de Tokio, aprovechando el teletrabajo”. Además, aunque Tokio ofrece una gran demanda de productos y servicios, así como abundancia de talento, también hay una intensa competencia con otras empresas, lo que ha llevado a que “entre las pymes sea notable la tendencia a desarrollar mercados y asegurar recursos humanos en las regiones”.

Las cinco principales prefecturas con mayor entrada de sedes o funciones de sede

1.ª Saitama 250 2.ª Chiba 192 3.ª Kanagawa 172 4.ª Gunma, Nagano 95 5.ª Ibaraki 88

Fuente: Tokyo Shōkō Research.

Las cinco principales prefecturas con mayor salida de sedes o funciones de sede

1.ª Tokio 1.158 2.ª Osaka 264 3.ª Aichi 20 4.ª Fukushima 10 5.ª Tottori 8

Fuente: Tokyo Shōkō Research.

Por otro lado, por región, Kyūshū fue la que registró la mayor entrada neta (148 empresas). La aceptación de la fábrica de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), el mayor fabricante mundial de chips semiconductores por encargo, a la prefectura de Kumamoto contribuyó a atraer empresas de sectores como la manufactura y las tecnologías de la información y comunicación a todas las prefecturas de la región. La siguió Chūbu (147 empresas), una región con una próspera industria manufacturera, con empresas como Toyota Motor y Suzuki.

Documento de referencia

Tokyo Shōkō Research, Encuesta 2024 sobre la reubicación de las funciones de sede central (en japonés).

(Imagen del encabezado: Pixta.)