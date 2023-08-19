La prefectura de Aichi, situada casi en el centro de Japón, ostenta una rica historia y un poderoso centro industrial moderno. Es la sede de Toyota y muchas de sus empresas afiliadas.

La prefectura de Aichi se encuentra junto a la costa del Pacífico en la región de Tōkai, aproximadamente en el centro geográfico de Japón. Buena parte de ella está formada por la extensa llanura de Nōbi, la segunda más grande de Japón, constituida por los ríos Kiso, Ibi y Nagara y donde se encuentra también la capital, Nagoya. Las colinas de Owari se extienden al este y la accidentada costa de Aichi recorre la península de Chita a lo largo de la bahía de Ise, en la parte occidental, hasta la península de Atsumi, en la parte oriental, configurando así ambos promontorios la bahía de Mikawa.

Un vistazo a la prefectura de Aichi

Establecida en 1872 (antiguamente formaba parte de las provincias de Mikawa y Owari)

Capital: Nagoya

Población: 7.542.000 (a octubre de 2020)

Área: 5.173 km2

Aichi alberga numerosos sitios de importancia histórica, entre ellos el castillo de Inuyama, un tesoro nacional y una de las fortalezas de madera más antiguas de Japón. Cerca de Inuyama se encuentra Meiji Mura, un museo de arquitectura al aire libre con edificios de estilo japonés y occidental destacado por contar con la entrada principal del Hotel Imperial diseñado por Frank Lloyd Wright y con la antigua residencia de los novelistas Mori Ōgai y Natsume Sōseki, entre otros edificios emblemáticos. Nagoya cuenta también con su propio castillo reconstruido, varios museos de arte e historia famosos y también el santuario Atsuta, donde se dice que se conserva la espada sagrada Kusanagi, uno de los Tres Tesoros Imperiales. También alberga el parque temático Legoland Japan, situado en Nagoya, y el Parque Ghibli en Nagakute, que atrae a turistas nacionales e internacionales.

Un grupo de artistas muesta su habilidad con los flamígeros cañones tezutsu en una de las principales atracciones del festival de Toyohashi Gion. (© Pixta)

La industria automovilística, dominada por Toyota Motor Corp., que tiene su sede central y varias fábricas en la prefectura, es una de las que más contribuyen a la economía de Aichi. Nagoya y los municipios de alrededor componen la Zona Industrial Chūkyō, una de las tres grandes zonas manufactureras de Japón con fabricantes de los campos del equipamiento de transporte, la electrónica, el acero y sedes de otros sectores punteros como la industria aeroespacial y la robótica. En la prefectura se cultivan también verduras de consumo habitual como la col, los tomates y el brécol además de flores, en particular crisantemos y rosas.

Una teja de cerámica sanshūgawara gigante con el rostro de un ogro. El área de Mikawa en Aichi es un centro tradicional de producción de tejas desde la época feudal. (© Pixta)

Personalidades ilustres

Oda Nobunaga (1534–1582), Toyotomi Hideyoshi (1537–1598) y Tokugawa Ieyasu (1543–1616): Los tres señores de la guerra que unificaron Japón entre finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII.

Toyoda Kiichirō (1894–1952): Fundador de la empresa de automoción Toyota Motor.

(Fotografía del encabezado: el castillo de Inuyama, en Aichi. © Pixta.)