La prefectura de Osaka, en el centro de la segunda mayor aglomeración urbana de Japón, es famosa por su animada zona principal, su popular castillo y sus dúos de comediantes manzai.

Como núcleo altamente urbanizado de la región de Kansai, la prefectura de Osaka es reconocida como el centro comercial y cultural del oeste de Japón. Es una de las dos únicas prefecturas urbanas (fu) del país, aunque en 2020 se celebró un referéndum sobre una propuesta para convertirla en metrópolis (to), como Tokio, que finalmente fue rechazada por un estrecho margen. La mayoría de su población vive en la llanura de Osaka. El Aeropuerto Internacional de Kansai se encuentra en una zona reclamada sobre la bahía de Osaka, al oeste de la prefectura.

Un vistazo a la prefectura de Osaka

Establecida en 1871 (antiguamente formaba parte de las provincias de Settsu, Kawachi e Izumi)

Capital: Osaka

Población: 8.838.000 (a octubre de 2020)

Área: 1.905 km2

Entre las opciones culinarias más populares de Osaka se encuentra el takoyaki (trozos de pulpo fritos en una masa de harina, huevo y agua) y el okonomiyaki (un plato parecido a una torta que puede estar rellena de carne o pescado y marisco, y verduras). En el área de la bahía de Osaka de la ciudad hay opciones de ocio como el parque Universal Studios Japan y el Acuario de Osaka. Sakai, en las inmediaciones, alberga el primer Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO de la prefectura, el conjunto de kofun de Mozu-Furuichi, entre ellos el que se cree que es el túmulo funerario del emperador Nintoku, cuyo reinado se sitúa en el siglo IV.

El castillo de Osaka. (© Pixta)

Entre las opciones culinarias más populares de Osaka se encuentra el takoyaki (trozos de pulpo fritos en una masa de harina, huevo y agua) y el okonomiyaki (un plato parecido a una torta que puede estar rellena de carne o pescado y verduras). En el área de la bahía de Osaka de la ciudad hay opciones de ocio como el parque Universal Studios Japan y el Acuario de Osaka. Sakai, en las inmediaciones, alberga el primer Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO de la prefectura, el conjunto de kofun de Mozu-Furuichi, entre ellos el que se cree que es el túmulo funerario del emperador Nintoku, cuyo reinado se sitúa en el siglo IV.

El túmulo con forma de cerradura en Sakai, en la prefectura de Osaka, donde se cree que descansan los restos del emperador Nintoku. (© Kyōdō)

Grandes empresas de electrónica como Sharp o Panasonic tienen sus sedes principales en la prefectura de Osaka, pero el área es también conocida por sus numerosas pequeñas y medianas empresas que fabrican partes para maquinaria y otros productos. En el plano cultural, Osaka es asociada con el tradicional teatro de marionetas bunraku que floreció en la ciudad durante el período Edo (1603-1868), así como los dúos de comediantes manzai, con su humor acelerado.

Personalidades ilustres

Kawabata Yasunari (1899–1972): Autor de la novela Yukiguni(traducida al español como País de nieve) y primer ganador japonés del Premio Nobel de Literatura.

Tezuka Osamu (1928–1989): Autor de manga y animación que creó Astro Boy y otros muchos personajes famosos.

Ōsaka Naomi (1997–): Tenista y primera deportista japonesa que ganó un torneo individual del Grand Slam.

(Fotografías del encabezado: el distrito de Dōtonbori en Osaka. © Pixta.)