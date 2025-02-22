大阪府位于日本第二大城市群的中心，以其热闹的主城区、高人气的大阪城堡和“漫才”喜剧而闻名。

大阪府位于高度城市化的关西地区核心地带，是日本西部的商业和文化中心。它是日本仅有的两个以“府”为名的一级行政区划之一。2020年，将大阪升格为像“东京都”那样的“大阪都”的公投以微弱差距被否决。当地大多数人口居住在大阪平原。关西国际机场坐落在大阪府西部大阪湾填海而成的土地上。

大阪府一瞥

创建时间：1871年（前身为摄津国、河内国和和泉国）

首府：大阪市

人口：883.8万（截至2020年10月）

面积：1905平方千米

历史上，大阪曾经是日本的经济重镇。它是16世纪成功统一日本的丰臣秀吉的大本营，因此也一度是日本的政治中心。秀吉建造了大阪城，后来又经重建，如今每年吸引着数百万游客。大阪南区，尤其是拥有巨型霓虹招牌、娱乐购物选择极为丰富的熙熙攘攘的道顿堀，已成为当今繁华都市的标志。

大阪城 ©PIXTA

大阪最著名的小吃包括章鱼烧（在面糊中加入章鱼块烤制而成）和御好烧（一种铁板煎的类似煎饼的菜肴，里面可以加入肉类、海鲜和蔬菜）。该市大阪湾地区有日本环球影城和大阪海游馆等休闲胜地。位于堺市附近的百舌鸟及古市古坟群是大阪府首个被列入联合国教科文组织《世界遗产名录》的项目，这一宏伟的墓葬群包括被认为是仁德天皇的坟墓，仁德天皇曾于公元4世纪统治日本。

夏普和松下等大型电子公司的总部均设在大阪府。此外，当地还以拥有众多制造机械零件和其他产品的中小型企业而闻名。在文化方面，大阪不仅拥有从江户时代开始便在当地蓬勃发展的传统文乐木偶戏，而且还以“漫才”喜剧而闻名。

当地名人

（原文英文）

标题图片：大阪道顿堀 ©PIXTA

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