Conocida también como “el tejado de Japón” por la altitud a la que se encuentra, la prefectura de Nagano es famosa por sus deportes de invierno y sus monos que adoran las aguas termales.

La prefectura de Nagano, que se encuentra en la región de Chūbu, en el centro de Honshū, y no tiene salida al mar, es a veces mencionada como “el tejado de Japón” puesto que gran parte de su territorio montañoso está dominado por los alpes japoneses. Que alcance tanta altitud significa que apenas se ve afectada por tifones o lluvias estacionales. En la prefectura se encuentra el punto más alejado de la costa en todo Japón, a unos 115 kilómetros de distancia, y comparte frontera con otras ocho prefecturas, más que ninguna otra en el país.

Un vistazo a la prefectura de Nagano

Establecida en 1871 (antiguamente era la provincia de Shinano)

Capital: Nagano

Población: 2.048.000 (a octubre de 2020)

Área: 13.562 km2

La meseta de Kamikōchi, en el parque nacional de Chūbu-Sangaku, es un destino popular para hacer senderismo, ya sea por sus caminos o en las montañas circundantes. El follaje otoñal en octubre es uno de sus atractivos más singulares. Los macacos del Parque de los Monos de Jigokudani son famosos por su afición a bañarse en las termas del lugar, en especial en los meses de nieve, y los visitantes pueden observarlos disfrutar de las cálidas aguas. Tsumago, una antigua estación de postas de la ruta Nakasendō, recrea la atmósfera del período Edo (1603-1868).

Nagano acogió los Juegos Olímpicos de Invierno de 1998. Las competiciones se celebraron en la capital de la prefectura y en las estaciones de esquí cercanas, así como en la región de Hakuba en los alpes del norte, que es mundialmente conocida entre los esquiadores. La prefectura vio aumentar su popularidad como destino para la práctica de los deportes de invierno a partir de octubre de 1997, cuando se completó la línea de tren bala del Nagano Shinkansen justo antes de la cita olímpica.

“Monos de las nieves” bañándose en el Parque de los Monos de Jigokudani. (© Pixta)

La prefectura de Nagano cuenta con el mayor número de agricultores entre todas las prefecturas, y lidera en producción de lechuga, apio, hakusai (col china) y manzanas. Los shinshū soba, unos populares fideos de alforfón, son otra especialidad del lugar que sirven muchos restaurantes de la prefectura. Nagano es también uno de los principales fabricantes de microscopios, manómetros y otra maquinaria.

Shinshū soba. (© Pixta)

Personalidades ilustres

Matsui Sumako (1886–1919): Actriz pionera del shingeki (nuevo teatro), conocida por papeles como el de Nora en la obra de Ibsen Casa de Muñecas.

Hisaishi Jō (1950–): Compositor famoso por poner la música a numerosas películas de Miyazaki Hayao y Kitano Takeshi.

Shinkai Makoto(1973–): Director de cine de animación que escribió y dirigió el éxito internacional Kimi no na wa.

(Fotografía del encabezado: Kappabashi [Puente Kappa] y con el paisaje natural de Kamikōchi, en la prefectura de Nagano, al fonodo. © Pixta.)