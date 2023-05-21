تشتهر محافظة ناغانو التي يطلق عليها أحيانا اسم ’’سقف اليابان‘‘ لارتفاعها عن سطح البحر، بالرياضات الشتوية والقردة التي تستحم في ينابيع المياه الساخنة.

تُعرف محافظة ناغانو الداخلية – حيث لا تطل على البحر – في منطقة تشوبو بوسط هونشو أحيانا باسم ’’سقف اليابان‘‘، بسبب هيمنة الأراضي الجبلية عليها التابعة لجبال الألب اليابانية. وارتفاعها هذا يعني أنها غير متأثرة نسبيا بالأعاصير والأمطار الموسمية. تضم المحافظة أبعد نقطة في البلاد عن البحر، حيث تبعد حوالي 115 كيلومترا، كما أن لديها أقصى عدد من الحدود مع المحافظات الأخرى (مجاورة لثماني محافظات).

نبذة عن محافظة ناغانو

تأسست عام 1871 (مقاطعة شينانو سابقا)

العاصمة: ناغانو

عدد السكان: 2.048 مليون نسمة (حتى أكتوبر/تشرين الأول عام 2020)

المساحة: 13562 كيلومتر مربع

تعد هضبة كاميكوتشي المرتفعة في منتزه تشوبو سانغاكو القومي مكانا شهيرا للمشي لمسافات طويلة، سواء على الطرق أو في الجبال المحيطة. كما أن منظر أوراق الخريف في أكتوبر/تشرين الأول يشكل عامل جذب على نحو خاص. اشتهرت قردة المكاك في متنزه جيغوكوداني للقردة بالاستحمام في ينابيع المياه الساخنة ولا سيما في الأشهر المثلجة، ويمكن للزوار مشاهدتها وهي داخل المياه. تقع تسوماغو – مدينة بريد سابقة – على طريق ناكاسيندو السريع، وهي تعيد استحضار أجواء فترة إيدو (1603-1868).

استضافت ناغانو دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في عام 1998، حيث أقيمت الفعاليات في العاصمة ناغانو وفي مناطق التزلج القريبة، وكذلك في منطقة هاكوبا للتزلج التي تحظى بشهرة عالمية في جبال الألب الشمالية. شهدت المحافظة زيادة كبيرة في شعبيتها كوجهة للرياضات الشتوية منذ الانتهاء في أكتوبر/تشرين الأول عام 1997 من تشييد خط القطارات السريعة ناغانو شينكانسين قبل الألعاب مباشرة.

’’قردة الثلج‘‘ تغطس في متنزه جيغوكوداني للقردة (© بيكستا)

تضم محافظة ناغانو أكبر عدد من المزارعين مقارنة بأي محافظة أخرى، وهي منتج رئيسي للخس والكرفس وهاكوساي (الملفوف الصيني) والتفاح. يحظى طبق شينشو سوبا الخاص بالمحافظة – والذي يتضمن اسما آخر قديما للمحافظة – بشهرة جيدة والمطاعم التي تبيع شعرية الحنطة السوداء منتشرة على نطاق واسع. ناغانو هي أيضا مكان رئيسي لتصنيع المجاهر ومقاييس الضغط والآلات الأخرى.

طبق شينشو سوبا (© بيكستا)

شخصيات شهيرة تنحدر من المحافظة

ماتسوي سوماكو (1886-1919): ممثلة رائدة في شينغيكي (المسرح الجديد)، اشتهرت بتأدية أدوار من بينها شخصية ’’نورا‘‘ في مسرحية ’’بيت الدمية‘‘ لهنريك إبسن.

هايسايشي جو (1950–): ملحن مشهور بتأليف موسيقى تصويرية لعدد كبير من الأفلام من إخراج ميازاكي هاياو وكيتانو تاكيشي.

شينكاي ماكوتو (1973–): رسام رسوم متحركة ومخرج أفلام كتب وأخرج الفيلم الدولي الشهير ’’اسمك‘‘.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة الإنكليزية. صورة العنوان: جسر كابّا تحيط به مناظر طبيعية في كاميكوتشي بمحافظة ناغانو، الحقوق لبيكستا)