La prefectura de Kanagawa, situada justo al sur de Tokio, es un centro industrial y también es conocida por su accidentada costa, sus montañas y sus fuentes termales.

La prefectura de Kanagawa se encuentra al sur de Tokio en la parte meridional de la región de Kantō. Cuenta con una extensa línea de costa de unos 435 kilómetros a lo largo de la bahía de Tokio hacia el este y en el océano Pacífico en el sur. Es la segunda mayor prefectura por número de habitantes y alberga Yokohama, la ciudad más populosa del país.

Un vistazo a la prefectura de Kanagawa

Establecida en 1868 (antiguamente formaba parte de las provincias de Musashi y Sagami)

Capital: Yokohama

Población: 9.237.000 (a octubre de 2020)

Área: 2.416 km2

La sección noreste de la prefectura forma parte del gran área de Tokio e incluye la capital, Yokohama, y Kawasaki, que es conocida como un centro industrial. La península de Miura, en el sureste, presume de una costa escarpada y hermosas playas, y al oeste se encuentra la costa arqueada de la bahía de Sagami. Su interior es una mezcla de áreas altamente urbanizadas y zonas rurales. La mitad oeste de la prefectura destaca por uno de sus enclaves turísticos: Hakone y la falda del monte Fuji.

Anochece en el área industrial de Kawasaki junto a la costa de la bahía de Tokio. (© Pixta)

Kanagawa cuenta con un sector industrial robusto centrado en la Zona Industrial Keihin a lo largo de la bahía de Tokio y es también un núcleo de Investigación y Desarrollo para campos como las tecnologías de la información y la medicina. Entre las empresas globales que tienen su base en la prefectura se encuentran Fujitsu, Nissan, Sony y Takeda Pharmaceutical. La producción agrícola de la prefectura es modesta, pero la amplia costa de Kanagawa favorece una robusta industria pesquera en la que destaca el puerto de Misaki, en la península de Miura, uno de los principales centros de pesca de atún.

El Gran Buda de Kamakura. El shogunato Kamakura se estableció en esta ciudad del año 1192 al 1333. (© Pixta)

La costa de Kanagawa atrae a muchos bañistas y otras personas que llegan en busca del abundante sol de la prefectura y su brisa marina. En el área de Shōnan, un popular destino de solaz para las personas que residen en Tokio, se encuentran la isla de Enoshima, la capital feudal de Kamakura y Chigasaki, una zona famosa entre los surfistas. En el oeste están el castillo de Odawara y las montañas, lagos y fuentes termales de Hakone.

Personalidades ilustres

Koizumi Jun’ichirō (1942–): político y primer ministro de Japón entre 2001 y 2006.

Antonio Inoki (1943–2022): legendario luchador profesional y promotor, famoso por su combate contra el campeón mundial Muhammad Ali en 1976. Se dedicó también a la política.

Yamada Waka (1879–1957): pionera feminista y reformadora social.

(Fotografía del encabezado: el área de la bahía de Yokohama. © Pixta.)