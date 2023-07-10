Con una extensa y accidentada costa, la prefectura de Chiba destaca por sus pescados y mariscos frescos y sus atracciones marinas. En ella se encuentra también Tokyo Disney Resort y uno de los principales aeropuertos internacionales cercanos a Tokio en Narita.

La prefectura de Chiba se encuentra al este de Tokio. Su territorio lo compone principalmente la península de Bōsō y presume de sus 531 kilómetros de costa en el océano Pacífico y la bahía de Tokio. Tierra adentro, Chiba es relativamente llana a excepción de las colinas bajas de Bōsō, en el sur. La esquina noroeste de la prefectura, donde se encuentra la capital, Chiba, forma parte del gran área de Tokio. Es además la sexta prefectura más poblada del país.

Un vistazo a la prefectura de Chiba

Establecida en 1873 (antiguamente eran las provincias de Shimōsa, Kazusa y Awa)

Capital: Chiba

Población: 6.284.000 (a octubre de 2020)

Área: 5.157 km2

Chiba alberga el Aeropuerto Internacional de Narita y es por ello una de las primeras prefecturas que los visitantes extranjeros pisan al llegar a Japón. Cuenta además con los parques de atracciones Tokyo Disneyland y DisneySea, situados en Urayasu. La larga línea costera de la prefectura la convierte en un popular destino vacacional. Las áreas de Kujūkurihama e Iwai Kaigan atraen a surfistas y otros amantes de la playa, mientras que pueblos portuarios como Chōshi o Katsuura ofrecen hermosos paisajes y deliciosos productos del mar.

La pagoda de tres pisos del templo budista Shinshōji, cerca del aeropuerto de Narita. (© Pixta)

Los terrenos fértiles de Chiba producen una amplia variedad de productos agrícolas. Los cacahuetes son particularmente famosos. La prefectura es uno de los principales centros pesqueros del país, y la industria, liderada por la producción química, el refinado de petróleo y la fabricación de acero, sectores que se concentran en la zona industrial Keiyō junto a la bahía de Tokio, contribuye asimismo en gran medida a su economía.

El faro del cabo Nojima en el extremo sur de la península de Bōsō. (© Pixta)

Personalidades ilustres

Inō Tadataka(1745–1818): cartógrafo pionero que estudió la costa de Japón en su totalidad.

Noda Yoshihiko (1957–): politico y primer ministro de Japón entre 2011 y 2012.

Miura Kentarō(1966–2021): autor de manga famoso por su obra Berserk.

(Fotografía del encabezado: los acantilados se encuentran con el océano en Onjuku, en la costa del Pacífico. © Pixta.)