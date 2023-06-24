La prefectura de Fukushima, la tercera en Japón en función de su área, se encuentra a unos 200 kilómetros al norte de Tokio en la isla principal de Japón, Honshū.

Fukushima es la prefectura más meridional de la región de Tōhoku. En todo su amplio territorio cuenta con numerosos atractivos para los turistas: desde Aizuwakamatsu, su ciudad histórica desarrollada alrededor de un castillo en el oeste de Aizu, hasta el área de Hamadōri en la costa del Pacífico.

Un vistazo a la prefectura de Fukushima

Establecida en 1876 (antiguamente formaba parte de la provincia de Mutsu)

Capital: Fukushima

Población: 1.833.000 (a octubre de 2020)

Área: 13.784 km2

Fukushima es la tercera prefectura más extensa de Japón y la segunda de Tōhoku, por detrás de Iwate. Además, ocupa buena parte de la isla de Honshū desde su frontera con la prefectura de Niigata en el oeste hasta el océano Pacífico en el este y presume de contar con un amplio rango de terrenos y condiciones climáticas: desde la naturaleza salvaje de la montaña en el extremo oeste de Aizu hasta el área costera templada de Hamadōri en el este, con la zona de Nakadōri entre ambas.

Al norte de Fukushima se encuentran las prefecturas de Miyagi y Yamagata; al sur, tiene su frontera con las de Gunma, Tochigi e Ibaraki. Hiuchigatake, con su cima a 2.356 metros sobre el nivel del mar, es el pico más alto de la prefectura y se encuentra dentro del Parque Nacional Oze, cuyos terrenos atraviesan las fronteras con Gunma, Tochigi y Niigata. No obstante, su pico más famoso es el monte Bandai, de 1.816 metros, al norte del lago Inawashiro y en el centro de la prefectura.

El monte Bandai en invierno reflejado en el lago Inawashiro. (© Pixta)

La prefectura de Fukushima cuenta con una economía completamente modernizada, con la industria química, la de equipamientos para las tecnologías informáticas y la maquinaria de transporte en lo alto de su lista de industrias manufactureras. Sus llanuras extensas y sus abundantes recursos silvícolas también la convierten en una potencia en cultivos como el melocotón, del que es segundo mayor productor en Japón, y el arroz (sexto).

El Gran Terremoto del Este de Japón ocurrido el 11 de marzo de 2011 afectó a Fukushima en tres frentes: al potente sismo le siguió un tsunami masivo que provocó un desastre nuclear en la central de Fukushima Dai-ichi, en la costa norte de la prefectura. Partes de varios municipios cerca de la central siguen sin poder ser habitados debido a la radiación, y se espera que las tareas para desmantelar los reactores afectados y sus edificios de contención continúen durante décadas.

Vista de la central nuclear de Fukushima Dai-ichi. (© Pixta)

La industria pesquera de Fukushima también recibió un duro golpe a causa del desastre. La preocupación a nivel nacional e internacional por la radiación que se filtra al océano provocó que los consumidores evitaran los productos pesqueros de Fukushima a pesar de los estrictos controles de seguridad. La producción de la industria pesquera del lugar se ha visto reducida más de un 50 % respecto a 2010, antes del desastre.

El turismo es un sector en el que Fukushima espera crecer. Las áreas para practicar esquí en torno al monte Bandai, las fuentes termales a lo largo de la costa y en las áreas montañosas, el castillo de Tsurugajō y otros enclaves históricos en la ciudad de Aizuwakamatsu en el oeste, así como Spa Resort Hawaiians, un complejo hotelero ambientado en la isla del Pacífico y situado en la ciudad de Iwaki, atraen a numerosos visitantes. Fukushima, a tan solo un par de horas de Tokio en Shinkansen, en dirección norte, también celebra festivales como el de Sōma Nomaoi, una celebración milenaria con jinétes samuráis.

El castillo de Tsurugajō en Aizuwakamatsu, rodeado del esplendor de los cerezos florecidos. (© Pixta)

Personalidades ilustres

Noguchi Hideyo (1876–1928): Bacteriólogo. A pesar de que sufrió graves quemaduras en una mano a causa de un accidente cuando era un niño, perseveró y llegó a ser un ilustre investigador de la medicina. Trabajó en los Estados Unidos, Europa, Sudamérica y África para ayudar a identificar las causas de enfermedades como la sífilis y la fiebre amarilla. Noguchi, que falleció en Ghana durante sus investigaciones a causa de una enfermedad, es recordado hoy como una figura heróica y aparece en los billetes de 1.000 yenes.

Tsuburaya Eiji (1901–1970): Cineasta. Conocido como el “padre del tokusatsu”, el cine de efectos especiales prácticos, y creador de las franquicias de películas Godzilla y Ultraman. Trabajó en unas 250 películas durante su prolífica e influyente carrera.

Nishida Toshiyuki (1947–): Actor. Es famoso en Japón por participar en la serie de películas centradas en la pesca Tsuribaka nisshi, y ha ganado dos Premios de la Academia Japonesa a mejor actor.

(Fotografía del encabezado: El takizakura de 1.000 años del pueblo de Miharu, en Fukushima. © Pixta.)