Tsurugajō es un célebre castillo, símbolo de la región de Aizu, que estuvo sometido a un sitio de un mes durante la Guerra Boshin en 1868. Las tejas rojas del edificio, anteriores a la era Meiji, fueron restauradas en 2011. Es el único castillo de Japón que tiene las tejas de este color, que contrasta con el rosa pálido de los cerezos en primavera.

Parque Tsurugajō (Fukushima)

Variedad : somei yoshino, yaezakura, shidarezakura, etc.

: somei yoshino, yaezakura, shidarezakura, etc. Número de árboles : 1.000

: 1.000 Fecha : entre mediados y finales de abril

: entre mediados y finales de abril Horario : museo del castillo de 8:30 a 17:00 (acceso hasta las 16:30)

: museo del castillo de 8:30 a 17:00 (acceso hasta las 16:30) Entrada : 410 yenes para el museo del castillo

: 410 yenes para el museo del castillo Dirección : 1-1 Outemachi, Aizuwakamatsu-shi, Fukushima

: 1-1 Outemachi, Aizuwakamatsu-shi, Fukushima Sitio web: Asociación de Turismo y de los Productos Locales de la Prefectura de Fukushima

El festival que se celebra en la temporada de floración de los cerezos es uno de los más espectaculares del este de Japón. Todo el parque, incluyendo el Castillo y sus 1.000 cerezos, es iluminado cuando cae la noche.

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(Fotografia del encabezado: © Oficina de Turismo de Aizuwakamatsu.)