Tsurugajō es un célebre castillo, símbolo de la región de Aizu, que estuvo sometido a un sitio de un mes durante la Guerra Boshin en 1868. Las tejas rojas del edificio, anteriores a la era Meiji, fueron restauradas en 2011. Es el único castillo de Japón que tiene las tejas de este color, que contrasta con el rosa pálido de los cerezos en primavera.

Parque Tsurugajō (Fukushima)

El festival que se celebra en la temporada de floración de los cerezos es uno de los más espectaculares del este de Japón. Todo el parque, incluyendo el Castillo y sus 1.000 cerezos, es iluminado cuando cae la noche.

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(Fotografia del encabezado: © Oficina de Turismo de Aizuwakamatsu.)