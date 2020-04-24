El Kasumigajō (“castillo de la bruma”) fue la residencia del señor del dominio de Nihonmatsu y fue bautizado con este nombre por la profusión de pétalos rosa, que se asemeja a una bruma, cuando los cerezos florecen plenamente. Este mágico paisaje todavía puede disfrutarse cada primavera, cuando todo el parque queda envuelto por las flores de los cerezos somei yoshino.

Parque Kasumigajō (Fukushima)

Variedad : somei yoshino, yamazakura

: somei yoshino, yamazakura Número de árboles : 2.500

: 2.500 Fecha : entre comienzos de abril y comienzos de mayo

: entre comienzos de abril y comienzos de mayo Horario : abierto las 24 horas

: abierto las 24 horas Entrada : gratuita (a excepción de la época del festival de los crisantemos)

: gratuita (a excepción de la época del festival de los crisantemos) Dirección : 3-chōme, Kakunai, Nihonmatsu-shi, Fukushima

: 3-chōme, Kakunai, Nihonmatsu-shi, Fukushima Sitio web: Ciudad de Nihonmatsu (parque del castillo Kasumigajō)

Cuando los cerezos florecen plenamente, el parque Kasumigajō celebra un festival del sakura con iluminación nocturna. Este parque es también famoso por su festival de los crisantemos en otoño, cuando los visitantes se acercan a ver estas flores y los hermosos colores otoñales.

Cerca de la entrada del parque hay una estatua del Nihonmatsu Shōnentai, un grupo de adolescentes que murieron en 1868 durante la Guerra Boshin mientras defendían el castillo contra un ataque sorpresa de las fuerzas imperiales, cuando la mayoría de las tropas regulares se encontraban lejos del lugar. Catorce jóvenes de entre 13 y 17 años perdieron la vida en la batalla, y hoy son recordados junto a los jóvenes del Byakkotai de la vecina Aizu, que también fallecieron trágicamente en la Guerra Boshin.

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(Fotografía del encabezado: © Federación de Turismo de Nihonmatsu.)