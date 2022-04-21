Kasumigajô (« le château de la brume »), dans la préfecture de Fukushima, était la demeure du seigneur du domaine de Nihonmatsu et se nommait ainsi pour sa profusion de pétales roses telle une brume colorée lorsqu’arrive la saison de la floraison des cerisiers. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

À proximité du parc de Kasumigajô se trouve des statues du corps des Nihonmatsu Shônentai, un groupe de jeunes combattants qui ont été tués en voulant défendre le château contre l’assaut surprise des forces impériales lors de la guerre civile de Boshin en 1868, alors que le gros des troupes n’était pas présent. Ces 14 garçons entre 13 et 17 ans tombés au combat sont honorés de la même manière que les jeunes du groupe du Byakkôtai, morts également pendant le conflit dans la région voisine d’Aizu.

Le parc est connu pour ses 2 500 cerisiers tout comme pour son festival des chrysanthèmes, qui se tient en automne.

Le parc de Kasumigajô (Fukushima)

Adresse : 3-chōme, Kakunai, Nihonmatsu-shi, Fukushima-ken

Nombre d’arbres : 2 500

Floraison : début avril à mi-avril

Variétés : somei yoshino, yama-zakura, etc.

Horaires : 24h/24

Entrée : gratuite

Site Web (en anglais)

(Photo de titre © association de tourisme de Nihonmatsu)