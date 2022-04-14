Tsurugajô (« le château de la grue »), dans la préfecture de Fukushima, est le seul château du Japon ayant une toiture en tuiles rouges, une couleur qui se superpose d’ailleurs merveilleusement bien avec le rose des cerisiers. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

Tsurugajô, longtemps le symbole de la région d’Aizu, fut assiégé pendant un long mois lors de la guerre civile de Boshin en 1868, qui opposa les alliés du shogun aux forces impériales. L’édifice a été restauré en 2011 de façon à rester fidèle à son image d’avant l’ère Meiji (1868-1912), comme par exemple la toiture en tuiles rouges. Il est entouré d’environ un millier de cerisiers.

Le parc de Tsurugajô (Fukushima)

Adresse : 1-1 Ôtemachi, Aizuwakamatsu-shi, Fukushima-ken

Nombre d’arbres : 1 000

Floraison : mi-avril à débur mai

Variétés : somei yoshino, yae-zakura, shidare-zakura, etc.

Horaires : ouvert tous les jours de 8 h 30 à 17 h00

Entrée : 410 yens

Site Web (en anglais)

(Photo de titre © Aizuwakamatsu Tourism Bureau)