桜のシーズンが終わっても、海外から多くの人が日本を訪れている。インターネットで世界中の情報が行き来する時代、なぜか香港だけが「日本で地震」のうわさで訪日を控えているのが不思議。

日本政府観光局が発表した2025年5月の訪日外国人数（推計値）は、前年同月比21.5%増の369万3300人で、5月として過去最高を記録した。桜の花見時期と夏休みの間に挟まれた5月は例年、訪日需要が落ち着く時期ではあるが、訪日需要は堅調を維持し5月としては過去最高を更新した。単月で300万人超えは8カ月連続。

国・地域別の上位は、韓国82万5800人（前年同月比11.8%増）、中国78万9900人（同44.8%増）、台湾53万8400人（同15.5%増）、米国31万1900人（同26.3%増）など。

主要23市場のうちインドは単月過去最高を更新、21市場で5月としての過去最高を更新した。一方、「7月に日本で大地震が発生する」との根拠なき情報がSNSなどで拡散されている香港だけは19万3100人（同11.2%減）と伸び悩んだ。

【資料】

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